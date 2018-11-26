Военное положение на 30 дней: как Порошенко всех переиграл

Петр Порошенко всех переиграл / УНИАН

Петр Порошенко - красавчик. Я давно говорил, что в Украине есть только один настоящий политик – Петр Алексеевич. Остальные играют в низшей лиге, настолько просто и эллегантно он их делает в политических играх. При этом, я сейчас вообще выношу за скобки отношение к нему, как к политическому деятелю и оценку его эффективности.

Предлагаю просто оценить степень красоты его политической игры. СНБО предлагает военное положение на 60 дней. Если ввести на 60, там действительно срываются некоторые сроки процедурных решений и выборы пришлось бы на месяц перенести. В Фейсбуке начинается вой. Узурпация власти! Тимошенко достает из нафталина Кравчука и он, от имени себя, Кучмы и Ющенко, толкает в Раде трогательную речь в защиту демократии.

Читайте такжеУ Порошенко есть только один способ доказать "искренность" военного положенияВсе "честные" СМИ расписали подробные сценарии узурпации власти. Эксперты с пеной у рта обсуждают пикантные подробности шоколадной диктатуры. Бурление говен достигает апогея, когда начинают выступать представители путинских фракций в Раде.

И вот, когда зрада-зрадонька зрадная, демократия опасносте, дайте свежий компресс на лоб, Порошенко пилит ролик, в котором призывает принять военное положение не на 60 дней, а на 30. Чтобы никоим образом не навредить выборам и они состоялись 31 марта, как и запланировано. Немая сцена. Пропало все. Теперь все, высказавшиеся об узурпации власти, выставлены унылыми клоунами, а Порошенко весь такой в белом с булавой на белом же коне. Спаситель Отечества и демократ в одном флаконе.

Мне кажется, это высший пилотаж политического искусства. Да, сейчас клоуны заявят, что это именно благодаря их невидпорным пуканам президент испугался и пошел на попятную. Мы пахали - я и трактор, ага.