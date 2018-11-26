Заявление троих. Кравчук, Кучма и Ющенко высказались по поводу военного положения в Украине

26 ноября 2018, 17:05

Совместно подготовленное заявление Кравчук зачитал перед депутатами Рады.

Рада, президенты Кравчук, Кучма, Ющенко
президенты Кравчук, Кучма, Ющенко в Раде / Reuters

Первый, второй и третий президенты Украины − Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – подготовили совместное заявление о том, целесообразно ли вводить военное положение после случившийся накануне агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море.

Как сообщает портал УНИАН, текст заявления озвучил перед внеочередным заседанием Рады Кравчук. Трое президентов считают, что введение военного положения станет лучшим ответом на агрессию России на Азове. Кроме того, такая мера, поскольку она заметно ограничивает права и свободы граждан Украины, несет в себе риски по созданию хаоса в государстве. "Оправданы ли эти риски? Поможет ли это реальному противостоянию агрессору? За 5 лет были ситуации, когда введение военного положения было целесообразным и возможным - захват Крыма, Дебальцевский и Иловайский котел, где были тысячи погибших", − сказал Кравчук от лица всей президентской троицы Кроме того, бывшие главы государства полагают, что, если депутаты Рады все же решатся на военное положение, то они обязательно должны убрать норму об отмене выборов и ограничении прав и свобод украинцев.

Напомним, ранее стало известно, какое именно решение в СНБО вынесли по поводу мобилизации военного положения.

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СНБО Украина Виктор Ющенко Леонид Кравчук Леонид Кучма
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