Стало известно, что в СНБО решили по поводу мобилизации во время военного положения

Александр Турчинов / Reuters

Члены Совета национальной безопасности и обороны дали поручение Минобороны и Генштабу Вооруженных сил Украины предусмотреть меры по частичной мобилизации населения. "Министерству обороны Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины безотлагательно в установленном порядке уточнить Мобилизационный план Вооруженных сил Украины, в частности объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди", − говорится в опубликованном тексте решения СНБО.

Кроме того, руководству Генштаба поручено безотлагательно подать в Администрацию президента Петра Порошенко предложения о введении в действие документов по вопросам использования ВСУ и прочих воинских формирований – в осуществлении мер правового режима военного положения.

Напомним, накануне СНБО порекомендовал президенту ввести военное положение в стране - после прямого вооруженного столкновения российских и украинских моряков в Азовском море. Вечером в понедельник, 26 ноября, Петр Порошенко подписал соответствующий указ и передал его на рассмотрение Рады. Затем стало известно, какие именно пункты Конституции Украины предлагается ограничить на время военного положения.