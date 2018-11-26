Порошенко объявил об изменении срока военного положения

Военное положение в стране планируется ввести с 9 часов утра 28 ноября.
Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления перед Верховной Радой Украины пообещал не ограничивать гражданские права и свободы в ходе военного положения и заявил, что будет добиваться введения военного положения на 30 дней вместо ранее планируемых 60 дней.
"В декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться, согласно Конституции, 31 марта 2019 года. Точка. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал сегодня мне ввести военное положение на 60 дней. Хочу объявить свое решение: я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней. Сделаю все, чтобы уложиться в этот короткий срок, чтобы подготовиться и отбить возможное наступление страны-агрессора России", - заявил президент.
Свое решение он объяснил тем, что не хочет, чтобы "военное положение никоим днем не накладывался на начало предвыборной кампании".
Напомним, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, чтобы принять решение о введении военного положения.
Читайте такжеСтало известно, что в СНБО решили по поводу мобилизации во время военного положения25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.
Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".
Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).
Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.