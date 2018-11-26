Порошенко объявил об изменении срока военного положения

Порошенко заявил, что вместо 60 дней введет военное положение на 30 / twitter.com/APUkraine

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления перед Верховной Радой Украины пообещал не ограничивать гражданские права и свободы в ходе военного положения и заявил, что будет добиваться введения военного положения на 30 дней вместо ранее планируемых 60 дней.

"В декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться, согласно Конституции, 31 марта 2019 года. Точка. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал сегодня мне ввести военное положение на 60 дней. Хочу объявить свое решение: я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней. Сделаю все, чтобы уложиться в этот короткий срок, чтобы подготовиться и отбить возможное наступление страны-агрессора России", - заявил президент.

Свое решение он объяснил тем, что не хочет, чтобы "военное положение никоим днем ​​не накладывался на начало предвыборной кампании".

Напомним, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, чтобы принять решение о введении военного положения.

Читайте такжеСтало известно, что в СНБО решили по поводу мобилизации во время военного положения25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.