Заседание Рады по вопросу введения военного положения - онлайн-трансляция

Внеочередное заседание было назначено на 16 часов / УНИАН

В Киеве началось внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное вопросу о введении военного положения в стране после вероломного нападения российского флота на украинские корабли в нейтральных водах у Керченского пролива.

Заседание было назначено на 16 часов вечера, однако началось с получасовым опозданием.

Представители Радикальной партии окружили президиум Верховной Рады, требуя консультаций с президентом перед рассмотрением вопроса объявления военного положения в Украине.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.