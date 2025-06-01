Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Ваши дворники могут служить дольше: простой малоизвестный лайфхак

Руслан Иваненко
1 июня 2025, 19:48
286
Где следует парковать авто, чтобы защитить дворники от жары и ультрафиолета и продлить их срок службы.

Дворники
Как сохранить дворники автомобиля в рабочем состоянии надолго / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему дворники лучше не включать на сухих стеклах
  • Как простой уход экономит деньги на замене
  • Чем опасна парковка под солнцем для щеток

Стеклоочистители - важный элемент безопасности на дороге, однако многие водители забывают, что их резиновые щетки имеют ограниченный срок службы.

видео дня

Главред решил выяснить, как правильно ухаживать за дворниками, чтобы избежать лишних трат и обеспечить эффективную очистку стекол.

Эксперты авторитетного ресурса SlashGear подчеркивают: не стоит экономить на стеклоочистителях. Дешевые модели изнашиваются быстрее и часто приводят к дополнительным расходам.

Рекомендуется выбирать продукцию проверенных брендов среднего ценового сегмента, а главное - правильно подбирать размер щеток. Слишком короткие не обеспечат полноценной очистки, а слишком длинные - могут повредить механизм или оставлять разводы на стекле.

Вам также может быть интересно: Секрет чистого воздуха в авто раскрыт: вам понадобится всего один простой предмет.

Правильный уход - ключ к длительному использованию. Регулярно очищайте резиновые щетки от грязи, соли и птичьего помета.

Для этого эксперты советуют смешать теплую воду со стеклоомывающей жидкостью и мягкой тряпкой протереть поверхность щеток. При сложных загрязнениях - воспользуйтесь мягкой щеткой или медицинским спиртом.

Особое внимание стоит уделять сезонным условиям. Летом - паркуйте авто в тени, поскольку ультрафиолет и жара способствуют растрескиванию резины. Зимой - всегда очищайте лобовое стекло ото льда, прежде чем включать дворники, чтобы избежать механического повреждения.

Также стоит знать: активное использование омывающей жидкости ускоряет износ щеток из-за наличия в составе этиленгликоля, который негативно влияет на резину и пластик. Поэтому используйте жидкость обдуманно и избегайте излишней работы стеклоочистителей по сухому стеклу.

Читайте также:

Что известно о SlashGear?

SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак автомобили интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Спецоперация "Паутина": СБУ впервые рассказала детали атаки на РФ

Спецоперация "Паутина": СБУ впервые рассказала детали атаки на РФ

20:15Мир
Часть страны будут заливать грозовые дожди, а другие области атакует жара - прогноз

Часть страны будут заливать грозовые дожди, а другие области атакует жара - прогноз

19:40Синоптик
Мощная атака на авиабазы РФ: знал ли Трамп о подготовке к налету дронов

Мощная атака на авиабазы РФ: знал ли Трамп о подготовке к налету дронов

19:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Влупила мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 8-балльного шторма

Влупила мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 8-балльного шторма

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Мощные взрывы на аэродромах в РФ: поражено более 40 самолетов, все подробности

Мощные взрывы на аэродромах в РФ: поражено более 40 самолетов, все подробности

Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара

Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара

Взрывы на Днепропетровщине: в ВСУ раскрыли детали прилета по учебному центру

Взрывы на Днепропетровщине: в ВСУ раскрыли детали прилета по учебному центру

Последние новости

21:29

Операция "Паутина" - реальное и действенное принуждение России к миру

20:37

Рекордное уничтожение "Шахедов": Воздушные силы рассказали сколько целей уничтожили в мае

20:37

Мисс Мира-2025: кто стал победительницей конкурса и Украина среди лучших

20:21

Удары десятков дронов по ядерным ракетоносцам РФ: появились новые детали атаки

20:16

Украина уже начала переговоры с россиянамимнение

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
20:15

Спецоперация "Паутина": СБУ впервые рассказала детали атаки на РФ

20:01

Агрессора провоцирует не сила: как остановить Путинамнение

19:48

Ваши дворники могут служить дольше: простой малоизвестный лайфхак

19:40

Часть страны будут заливать грозовые дожди, а другие области атакует жара - прогноз

Реклама
19:20

Мощная атака на авиабазы РФ: знал ли Трамп о подготовке к налету дронов

19:16

"Восстановлению не подлежат": детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ

18:58

Стоп, тля: три мощных домашних метода, которые защитят ваш урожай и цветы

18:49

Куда ни в коем случае нельзя ходить 2 июня: приметы, которых стоит придерживаться

18:40

Зеленский изменил состав делегации для переговоров в Стамбуле - что известно

18:15

Второй раунд переговоров в Стамбуле: в Reuters узнали главные требования Украины

17:30

"Готовы сражаться": топ-союзник Украины обратился к России с жестким заявлением

17:29

Война затянется: появился тревожный прогноз о сроках прекращения огняВидео

17:02

Секрет раскрыт - кем были настоящие предки украинцев и когда появились россиянеВидео

16:50

Гороскоп Таро на завтра 2 июня: Тельцам - придет ясность, Львам - бросить вызов

16:46

Умерла звезда сериала "Отчаянные домохозяйки"

Реклама
16:20

Встреча Трампа с Путиным: в Кремле сообщили вероятные сроки переговоров

16:18

"Я не смог": командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый внезапно уходит в отставку

15:53

Операция "Паутина": СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ

15:20

Взрывы на Днепропетровщине: в ВСУ раскрыли детали прилета по учебному центру

15:19

Зеленский назвал условия Украины на переговорах с РФ в Стамбуле - что известно

15:01

Звезда "Будиночку на щастя" впервые после свадьбы показала мужа

14:52

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 июня

14:49

РФ нанесла беспрецедентный удар по Украине: какие области пострадали

13:52

В Украине изменили условия начисления жилищных субсидий: кто может получить

13:47

Мощные взрывы на аэродромах в РФ: поражено более 40 самолетов, все подробностиВидео

13:04

Ответ на наступление РФ: известно, может ли Украина добиться перелома на фронтеВидео

12:41

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 июня

12:40

Есть погибшие и раненые: РФ ударила ракетами по расположению учебного подразделения ВСУ

12:33

Тест - положительный: популярная украинская певица намекнула на беременностьВидео

12:31

Война усилится, РФ будет наступать все лето: раскрыты новые планы ПутинаВидео

12:09

Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара

12:00

Серия катастроф в РФ: разрушены мосты, есть погибшие — Украина раскрыла план Кремля

11:45

"Ситуация не простая": в ГПСУ назвали основные направления наступления РФ на Сумщине

11:22

У Трампа выдвинули требования к Украине и России

11:12

Ситуация динамичная и непредсказуемая: каким будет курс доллара и евро до 8 июня

Реклама
11:06

Китайский гороскоп на завтра 2 июня: Тиграм - депрессия, Лошадям - конфликты

10:34

Почему поляки будут блокировать путь Украины в ЕСмнение

10:27

У Зеленского раскрыли ситуацию в Сумской области и сделали заявление

10:21

Двигался в сторону Крыма: военный поезд оккупантов взорвали, детали от ГУР

10:16

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 июня: Весам - победа, Рыбам - давление

09:41

Сколько еще Путин способен воевать: назван прогноз и цель РоссииВидео

09:37

Новые цели: в ISW назвали 5 областей Украины, которые хочет оккупировать РФ

09:25

Гороскоп на завтра 2 июня: Львам - большая удача, Водолеям - новые возможности

09:11

Роль Европы будет расти, именно она способна решать вопросымнение

08:55

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять