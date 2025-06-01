Ваши дворники могут служить дольше: простой малоизвестный лайфхак

Где следует парковать авто, чтобы защитить дворники от жары и ультрафиолета и продлить их срок службы.

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Как сохранить дворники автомобиля в рабочем состоянии надолго / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему дворники лучше не включать на сухих стеклах

Как простой уход экономит деньги на замене

Чем опасна парковка под солнцем для щеток

Стеклоочистители - важный элемент безопасности на дороге, однако многие водители забывают, что их резиновые щетки имеют ограниченный срок службы.

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Главред решил выяснить, как правильно ухаживать за дворниками, чтобы избежать лишних трат и обеспечить эффективную очистку стекол.

Эксперты авторитетного ресурса SlashGear подчеркивают: не стоит экономить на стеклоочистителях. Дешевые модели изнашиваются быстрее и часто приводят к дополнительным расходам.

Рекомендуется выбирать продукцию проверенных брендов среднего ценового сегмента, а главное - правильно подбирать размер щеток. Слишком короткие не обеспечат полноценной очистки, а слишком длинные - могут повредить механизм или оставлять разводы на стекле.

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Правильный уход - ключ к длительному использованию. Регулярно очищайте резиновые щетки от грязи, соли и птичьего помета.

Для этого эксперты советуют смешать теплую воду со стеклоомывающей жидкостью и мягкой тряпкой протереть поверхность щеток. При сложных загрязнениях - воспользуйтесь мягкой щеткой или медицинским спиртом.

Особое внимание стоит уделять сезонным условиям. Летом - паркуйте авто в тени, поскольку ультрафиолет и жара способствуют растрескиванию резины. Зимой - всегда очищайте лобовое стекло ото льда, прежде чем включать дворники, чтобы избежать механического повреждения.

Также стоит знать: активное использование омывающей жидкости ускоряет износ щеток из-за наличия в составе этиленгликоля, который негативно влияет на резину и пластик. Поэтому используйте жидкость обдуманно и избегайте излишней работы стеклоочистителей по сухому стеклу.

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