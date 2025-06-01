Серия катастроф в РФ: разрушены мосты, есть погибшие — Украина раскрыла план Кремля

Подрывами мостов Кремль пытается провести операцию "под чужим флагом" и найти причину для срыва переговоров в Стамбуле, отметил Коваленко.

https://glavred.info/world/massovyy-obval-mostov-v-rf-est-pogibshie-desyatki-ranenyh-pervaya-reakciya-ukrainy-10669580.html Ссылка скопирована

В России массово падают железнодорожные мосты вместе с поездами / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, Московская транспортная прокуратура

О чем говорится в материале:

В РФ произошла серия катастроф - известно о сразу нескольких обвалах мостов, есть погибшие и раненые

Кремль проводит операцию "Брянско-Курский сахар"

Цель россиян - сорвать переговоры в Стамбуле

В ночь на 1 июня в России произошли две аварии на железной дороге. Так, в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива обвалился мост, а в Брянской области мост упал на пассажирский поезд "Климово - Москва", что привело к гибели семи человек и ранению еще 66. Причины обоих инцидентов пока устанавливают, но официально сообщено о "незаконном вмешательстве в деятельность транспорта".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram назвал эти инциденты "Брянско-Курским сахаром" и обратил внимание на их подозрительную синхронность. События произошли накануне переговоров в Стамбуле по прекращению огня, куда Москва отправляет делегацию без полномочий и без каких-либо письменных предложений.

видео дня

"Создается впечатление, что Кремль готовит почву для срыва переговоров - с имиджевой атакой на Украину в международном медиаполе. Опять появляется соблазн показать нас "страной-террористом", чтобы избежать диалога и продолжить летнее наступление, которое уже началось на Сумщине, в Запорожской области, продолжается на Востоке", - сказал он.

Коваленко напоминает, что Россия уже применяла тактику "провокаций под чужим флагом". В частности, теракты в Рязани в 1999 году стали толчком для политического взлета Путина. Сейчас же, вероятно, к подобной тактике возвращаются снова, на этот раз с целью воздействия не на внутреннюю аудиторию, а на международное сообщество.

"Украина не имеет никакого мотива срывать Стамбульский саммит. Наоборот, Украина давно согласилась на прекращение огня. Поэтому рельсовая война в стиле Второй мировой - это аргумент для российской пропаганды, а не инструмент нашей политики", - резюмировал он.

Взрывы в РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 мая во Владивостоке, вблизи бухты "Десантная", прогремели два сильных взрыва. По данным источников РБК-Украина, это результат успешной операции ГУР.

В ночь на 31 мая взрывы произошли также в Курской области РФ, в частности в городе Рыльск, который подвергся ударам беспилотников. По предварительной информации, объектом атаки могло быть расположение российских военных, которые, вероятно, готовились к переброске на направление Сумской области Украины.

Кроме того, в ночь на 29 мая в Подмосковье были слышны взрывы. Из-за появления беспилотников в регионе аэропорт Внуково временно прекратил работу.

Другие новости:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред