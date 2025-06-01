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У Трампа выдвинули требования к Украине и России

Андрей Ганчук
1 июня 2025, 11:22
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Отношение России к своим потерям немного пугает, сказал Кит Келлог.
Кит Келлог
Украине и России надо пойти на уступки - Келлог / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Главное из заявления Келлога:

  • РФ должна показать свой проект мирного меморандума
  • Украина и Россия должны быть готовы к уступкам
  • Отношение РФ к своим огромным потерям немного пугает

Официальные Киев и Москва должны быть готовы к уступкам в рамках переговоров. Россияне показывают безрассудное поведение, поскольку до сих пор не представили свой проект мирного меморандума, а их безразличное отношение к своим потерям пугает. Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

В эфире Fox News он рассказал о том, что диалог между Украиной и РФ должен быть конструктивным. Однако российская сторона до сих пор не выполнила обещания касательно предоставления своей версии мирного меморандума.

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По словам дипломата, Трамп изложил "очень разумный план", который был привезен из Лондона, но Москва повела себя безрассудно, поскольку до сих пор не передала свой документ.

"Мы разработали то, что я называю технической задачей (термин, который я использую). Русские называют их меморандумами. Вот как это выглядит", – говорит Келлог.

США призвали стороны к уступкам

По словам Келлога, примером конструктивного диалога сторон стала договоренность об обмене пленными.

"Все должны быть готовы к уступкам. К примеру, сказать: "Ладно, я готов отказаться от этой части дискуссии, чтобы мы дошли до конечного результата". И именно здесь диалог должен быть очень важным. Покажите мне, что вы можете сказать: "Я готов сделать этот трудный шаг к снижению уровня насилия". И это было сделано между Мединским и Умеровым с украинской стороны. И это было важно. Я имею в виду освобождение тысячи пленных с каждой стороны", - сказал Келлог.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Кто представляет США на переговорах с Украиной и Россией / Инфографика: Главред

"Это меня немного пугает"

Также он акцентировал внимание на том, что Россия относится к своим потерям на фронте с безразличием.

"Если мы говорим об украинских и российских военных, погибших и раненых — это более 1,2 миллиона. Это потрясающая цифра. Это то, что мы не можем постичь. Русские исторически поглощали такие потери, и глазом не моргали. И это меня немного пугает. Мы должны остановить это убийство", - подчеркнул Кит Келлог.

Переговоры Украины и России – новости:

Как сообщал Главред, в понедельник, 2 июня, в Стамбуле ожидается второй раунд переговоров Киева и Москвы. Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает конкретики. Нужно добиться прекращения огня.

Спецпредставитель США Кит Келлог считает, что целью переговоров должно стать полное прекращение огня. Нужно разобраться с темами, где возможен компромисс, а где – нет.

Россия пытается затянуть переговоры, чтобы в дальнейшем продолжить войну, полагают аналитики американского Института изучения войны. Оккупанты будут наступать до тех пор, пока Украина не согласится на условия России, или пока смогут вести наступательные операции.

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Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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война России и Украины мирные переговоры Кит Келлог
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