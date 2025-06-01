'Расстрелять уклонистов': в Сети жестко ответили на 'зашквар' депутата из 'ЕС'

Главное:
- Депутат считает "заманчивой идеей" публичный расстрел уклонистов
- Многие пользователи Cети жёстко осудили позицию Гончаровой-Баглий
Депутат Харьковского городского совета Ирина Гончарова-Багалий оказалась в центре скандала после того, как допустила безобразное высказывание в адрес лиц, уклоняющихся от мобилизации.
Она заявила в Facebook, что считает "заманчивой идеей" публичный расстрел нескольких уклонистов от мобилизации. Ее комментарий был под публикацией Леонида Маслова, командира взвода в 92 ОШБр.
Скриншот её комментария быстро разошёлся по местным Telegram-каналам и вызвал широкий резонанс.
Многие пользователи Cети жёстко осудили позицию Гончаровой. Один из комментаторов даже отметил, что сохранил скрин как потенциальное доказательство для обращения за политическим убежищем в США.
Один из пользователей поинтересовался, будет ли подобное касаться депутатов, на что Гончарова-Багалий ответила, что депутаты служат на общих основаниях, кроме депутатов ВР, а их родственникам отсрочка не предоставляется.
Ранее сообщалось о том, что военнослужащих ТЦК и СП будут отправлять на фронт. На должности этих военнослужащих будут назначать военных, получивших ранения или контузии.
Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина выпрыгнул из окна в ТЦК Харькова. Сотрудники ТЦК рассказали, как все было.
Как писал Главред, ранее в помещении луцкого ТЦК нашли мертвым главу ВЛК. Правоохранители добавили, что сведения по этому факту внесли в ЕРДР с пометкой "естественная смерть".
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Кто такая Ирина Гончарова-Багалий
Праправнучка украинского историка Дмитрия Багалия. Ранее она объявляла сбор на обустройство резиденции историка. В 2020 году ее избрали депутатом Харьковского городского совета 8 созыва от политической партии "Европейская Солидарность".
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