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Второй раунд переговоров в Стамбуле: в Reuters узнали главные требования Украины

Алексей Тесля
1 июня 2025, 18:15
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Основным положением соглашения должно стать полное прекращение боевых действий.
мирные переговоры в стамбуле, мединский
В Стамбуле готовят новый раунд переговоров / Коллаж: Главред, фото: МИД Турции

Главное:

  • Основным положением соглашения должно стать полное прекращение боевых действий
  • Украина предлагает принять меры по недопущению повторения агрессии РФ

Появился полный текст документа, который Украина планирует представить в Стамбуле 2 июня в ходе встречи с российской стороной.

По данным Reuters, основным положением соглашения должно стать полное прекращение боевых действий на земле, в воздухе и на море, как обязательное условие для начала мирного диалога.

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Также необходимы меры по укреплению доверия включают решение гуманитарных проблем: немедленное возвращение всех незаконно вывезенных лиц, в том числе украинских детей, а также обмен военнопленными по формуле "всех на всех". Россия также должна освободить всех гражданских заложников.

Кроме того, требуются меры по недопущению повторения агрессии: цель — создание прочной основы для долгосрочного мира и безопасности, с гарантией, что подобная агрессия не повторится.

Безопасность и суверенитет Украины

Отмечается, что Украина должна получить действенные гарантии безопасности, а в переговоры будет привлечено международное сообщество для контроля выполнения договорённостей.

В документе указано, что Украине не будут навязывать нейтральный статус. Страна сохраняет право на евроатлантическую интеграцию, включая стремление к вступлению в ЕС и НАТО (в последнем случае — при консенсусе членов Альянса). Также не может быть ограничений на численность или размещение ВСУ и войск союзников на украинской территории.

Вопросы территорий и санкций

Уточняется, что международное сообщество не признает территориальные захваты, осуществлённые Россией после 2014 года. Отправной точкой для переговоров служит текущая линия фронта, но территориальные вопросы обсуждаются только после полного прекращения огня.

При этом отдельные санкции против России могут быть постепенно сняты, но с возможностью их автоматического восстановления (механизм "snapback") в случае нарушений. Замороженные российские активы либо будут использованы на восстановление Украины, либо останутся заблокированными до выплаты репараций.

санкции
/ Инфографика: Главред

Реализация соглашения и саммит лидеров

  • Полное прекращение всех видов боевых действий минимум на 30 дней, с возможностью продления каждые 30 дней, как необходимое условие для начала содержательных мирных переговоров.
  • За соблюдением режима прекращения огня будет следить международная миссия под руководством США при поддержке третьих стран.
  • После первого этапа обмена пленными в Стамбуле стороны продолжат обмен "всех на всех".
  • РФ обязуется безусловно вернуть всех украинских детей и граждан, вывезенных с начала агрессии, начиная с февраля 2014 года, а также освободить всех гражданских пленников.
  • Лидеры Украины и России должны лично обсудить ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования.

Основные темы, которые могут вынести на обсуждение:

  • Постоянное прекращение боевых действий, контроль и ответственность за нарушения
  • Гарантии безопасности и исключение повторной агрессии
  • Урегулирование территориальных вопросов
  • Экономические вопросы: компенсации, восстановление
  • Санкции за невыполнение соглашения
  • Заключение итогового мирного договора.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Украина предложила РФ условия прекращение огня. Информацией поделился высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

Как писал Главред, ранее Андрей Ермак рассказал о возможных компромиссах. Украина потребует ясности в ходе предстоящих переговоров, подчеркнул глава ОП.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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