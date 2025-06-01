Война затянется: появился тревожный прогноз о сроках прекращения огня

В нынешней ситуации война очень выгодна для России, ведь ее ВПК стал локомотивом экономики.

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Дмитрий Снегирёв спрогнозировал вероятное развитие событий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН,

Важное из заявлений Снегирева:

В нынешней ситуации война очень выгодна для России

ВПК тянет за собой другие отрасли в РФ, нивелируя западные санкции

Несмотря на санкции, военно-промышленный комплекс Российской Федерации продолжает работать, о чем свидетельствуют удары РФ по Украине аэробаллистическими и аэродинамическими средствами поражения, заявил военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

"В нынешней ситуации война очень выгодна для России, ведь ее военно-промышленный комплекс стал локомотивом экономики. Развитие ВПК тянет за собой другие отрасли, позволяя частично нивелировать последствия западных санкций. Это, кстати, еще один аргумент в пользу того, что война может продолжаться еще некоторое время", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, в Украине, к сожалению, роль ВПК не столь велика. Отечественный комплекс на 11-м году войны удовлетворяет потребности Сил обороны лишь на 30%.

"В России заявили, что остановили программу по разработке новейшего самолета радиолокационного дозора А-100 Премьер. Это самолет, который на большом расстоянии обнаруживает цели. Сейчас у россиян есть еще старые советские самолеты - А-50 и А-50У. Общая численность может составлять до 10 единиц. Так вот, проект, над которым работали 15 лет, поставлен на паузу, потому что нет возможностей получать западные компоненты", - пояснил он.

Собеседник отмечает, что такие самолеты - уши и глаза российской противовоздушной обороны. И когда в результате операций ГУР МО один А-50 был сбит, а другой - поврежден на территории Беларуси, россияне оказались перед вызовом.

"Более того, проект самолета Байкал, который должен был заменить советский "кукурузник" Ан-2, тоже поставили на паузу. Россияне с апломбом заявили, что, мол, новые самолеты им не нужны, и они будут летать на "кукурузниках", и их модернизировать", - напомнил он.

Снегирев добавил, что вдобавок Россия провалила контракт с Индией по поставке зенитных ракетных комплексов С-400.

"Россияне не в состоянии выполнить даже международные обязательства, не говоря уже о модернизации собственной ПВО. В целом систему ПВО России мы проанализировали – дыра", - резюмировал он.

Смотрите видео - интервью Дмитрия Снегирева:

Ранее сообщалось о том, что в РФ было поражено более 40 военных самолетов. Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

Напомним, ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию. На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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