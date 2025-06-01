Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Война затянется: появился тревожный прогноз о сроках прекращения огня

Алексей Тесля
1 июня 2025, 17:29
45
В нынешней ситуации война очень выгодна для России, ведь ее ВПК стал локомотивом экономики.
ATACMS, Дмитрий Снегирёв
Дмитрий Снегирёв спрогнозировал вероятное развитие событий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН,

Важное из заявлений Снегирева:

  • В нынешней ситуации война очень выгодна для России
  • ВПК тянет за собой другие отрасли в РФ, нивелируя западные санкции

Несмотря на санкции, военно-промышленный комплекс Российской Федерации продолжает работать, о чем свидетельствуют удары РФ по Украине аэробаллистическими и аэродинамическими средствами поражения, заявил военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

"В нынешней ситуации война очень выгодна для России, ведь ее военно-промышленный комплекс стал локомотивом экономики. Развитие ВПК тянет за собой другие отрасли, позволяя частично нивелировать последствия западных санкций. Это, кстати, еще один аргумент в пользу того, что война может продолжаться еще некоторое время", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, в Украине, к сожалению, роль ВПК не столь велика. Отечественный комплекс на 11-м году войны удовлетворяет потребности Сил обороны лишь на 30%.

"В России заявили, что остановили программу по разработке новейшего самолета радиолокационного дозора А-100 Премьер. Это самолет, который на большом расстоянии обнаруживает цели. Сейчас у россиян есть еще старые советские самолеты - А-50 и А-50У. Общая численность может составлять до 10 единиц. Так вот, проект, над которым работали 15 лет, поставлен на паузу, потому что нет возможностей получать западные компоненты", - пояснил он.

Собеседник отмечает, что такие самолеты - уши и глаза российской противовоздушной обороны. И когда в результате операций ГУР МО один А-50 был сбит, а другой - поврежден на территории Беларуси, россияне оказались перед вызовом.

"Более того, проект самолета Байкал, который должен был заменить советский "кукурузник" Ан-2, тоже поставили на паузу. Россияне с апломбом заявили, что, мол, новые самолеты им не нужны, и они будут летать на "кукурузниках", и их модернизировать", - напомнил он.

Снегирев добавил, что вдобавок Россия провалила контракт с Индией по поставке зенитных ракетных комплексов С-400.

"Россияне не в состоянии выполнить даже международные обязательства, не говоря уже о модернизации собственной ПВО. В целом систему ПВО России мы проанализировали – дыра", - резюмировал он.

Смотрите видео - интервью Дмитрия Снегирева:

Ранее сообщалось о том, что в РФ было поражено более 40 военных самолетов. Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

Напомним, ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию. На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар.

Больше новостей:

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дмитрий Снегирев война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Я не смог": командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый внезапно уходит в отставку

"Я не смог": командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый внезапно уходит в отставку

16:18Украина
Операция "Паутина": СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ

Операция "Паутина": СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ

15:53Война
Взрывы на Днепропетровщине: в ВСУ раскрыли детали прилета по учебному центру

Взрывы на Днепропетровщине: в ВСУ раскрыли детали прилета по учебному центру

15:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Влупила мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 8-балльного шторма

Влупила мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 8-балльного шторма

Мощные взрывы на аэродромах в РФ: поражено более 40 самолетов, все подробности

Мощные взрывы на аэродромах в РФ: поражено более 40 самолетов, все подробности

Враг прорвал новый участок границы Украины: где есть продвижение

Враг прорвал новый участок границы Украины: где есть продвижение

Почти 30-градусная жара накрывает Украину: где будет жарче всего

Почти 30-градусная жара накрывает Украину: где будет жарче всего

Последние новости

17:30

"Готовы сражаться": топ-союзник Украины обратился к России с жестким заявлением

17:29

Война затянется: появился тревожный прогноз о сроках прекращения огняВидео

17:02

Секрет раскрыт - кем были настоящие предки украинцев и когда появились россиянеВидео

16:50

Гороскоп Таро на завтра 2 июня: Тельцам - придет ясность, Львам - бросить вызов

16:46

Умерла звезда сериала "Отчаянные домохозяйки"

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
16:20

Встреча Трампа с Путиным: в Кремле сообщили вероятные сроки переговоров

16:18

"Я не смог": командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый внезапно уходит в отставку

15:53

Операция "Паутина": СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ

15:20

Взрывы на Днепропетровщине: в ВСУ раскрыли детали прилета по учебному центру

Реклама
15:19

Зеленский назвал условия Украины на переговорах с РФ в Стамбуле - что известно

15:01

Звезда "Будиночку на щастя" впервые после свадьбы показала мужа

14:52

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 июня

14:49

РФ нанесла беспрецедентный удар по Украине: какие области пострадали

13:52

В Украине изменили условия начисления жилищных субсидий: кто может получить

13:47

Мощные взрывы на аэродромах в РФ: поражено более 40 самолетов, все подробностиВидео

13:04

Ответ на наступление РФ: известно, может ли Украина добиться перелома на фронтеВидео

12:41

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 июня

12:40

Есть погибшие и раненые: РФ ударила ракетами по расположению учебного подразделения ВСУ

12:33

Тест - положительный: популярная украинская певица намекнула на беременностьВидео

12:31

Война усилится, РФ будет наступать все лето: раскрыты новые планы ПутинаВидео

Реклама
12:09

Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара

12:00

Серия катастроф в РФ: разрушены мосты, есть погибшие — Украина раскрыла план Кремля

11:45

"Ситуация не простая": в ГПСУ назвали основные направления наступления РФ на Сумщине

11:22

У Трампа выдвинули требования к Украине и России

11:12

Ситуация динамичная и непредсказуемая: каким будет курс доллара и евро до 8 июня

11:06

Китайский гороскоп на завтра 2 июня: Тиграм - депрессия, Лошадям - конфликты

10:34

Почему поляки будут блокировать путь Украины в ЕСмнение

10:27

У Зеленского раскрыли ситуацию в Сумской области и сделали заявление

10:21

Двигался в сторону Крыма: военный поезд оккупантов взорвали, детали от ГУР

10:16

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 июня: Весам - победа, Рыбам - давление

09:41

Сколько еще Путин способен воевать: назван прогноз и цель РоссииВидео

09:37

Новые цели: в ISW назвали 5 областей Украины, которые хочет оккупировать РФ

09:25

Гороскоп на завтра 2 июня: Львам - большая удача, Водолеям - новые возможности

09:11

Роль Европы будет расти, именно она способна решать вопросымнение

08:55

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:50

Гороскоп на неделю со 2 по 8 июня: Ракам - конфликты, Девам выпадет шанс

08:49

Трамп примет решение по переговорам Украины и России: в США назвали сроки

08:46

Поставки сорваны: партизаны провели диверсию на железной дороге в Донецкой области

07:29

РФ ударила по Запорожью: повреждена инфраструктура и частные дома, деталиФотоВидео

07:10

Сколько лиц на рисунке: только гений угадает за 11 секунд

Реклама
06:30

Влупила мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 8-балльного шторма

05:25

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову уже вот-вот: кто в списке

04:35

Как правильно - "смажити" или "жарити": какой ошибки стоит избегатьВидео

03:47

Можно ли спать на кровати, на которой умер человек: священник дал ответ

03:22

Командование отчиталось о "чистках" в ТЦК и СП - первые подробности

02:44

Гороскоп на июнь 2025 для Близнецов: деньги, везение и любовьВидео

01:30

Четыре знака зодиака, которые имеют дар быть идеальными мамами

31 мая, суббота
23:23

Зеленский раскритиковал РФ из-за подготовки к новым переговорам

22:15

Огонь в 10 километрах от резиденции Путина: под Москвой вспыхнул пожар

22:15

РФ увеличила активность на фронте: Зеленский - о самых сложных направлениях

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять