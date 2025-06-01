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"Уже давно подговаривали меня": Камалия рухнула с лошади

Анна Подгорная
1 июня 2025, 22:00
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Певица больно ушиблась во время тренировки по верховой езде.
Камалия
Камалия сейчас - певица упала с лошади во время тренировки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко:

  • Камалия решила попробовать свои силы в прыжках через препятствия на коне
  • Артистка упала во время преодоления барьера

Украинская певица Камалия - опытная наездница, и даже во время отдыха с дочерями в итальянском Сполето нашла время для конных тренировок. Арабелла и Мирабелла предложили своей звездной маме необычный эксперимент - опробовать прыжки через препятствия.

Уроки верховой езды длились три дня. Первые два оказались весьма успешными, а вот третий едва не обернулся для артистки трагедией. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

"Продолжаю рассказывать о наших приключениях с Арабеллой и Мирабеллой в Сполето, Италия. Девочки уже давно подговаривали меня попробовать себя в прыжках. Мол, хватит уже этой выездки, время летать над барьерами! А в Сполето почти все лошади именно для шоу-джампинга, тренеров по выездке нет. Так что, думаю, была не была! Первый день - идеально, второй - еще лучше. А вот на третий день..." - написала Камалия, и опубликовала видео, на котором она падает с лошади во время преодоления барьера.

"Если суждено упасть, то упадешь", - со здоровой самоиронией добавила звезда. Энтузиазма певицы ее поклонники не разделили - в комментариях они выражали серьезную обеспокоенность здоровьем Камалии после падения.

Камалия
Камалия сейчас - певица упала с лошади во время тренировки / instagram.com/kamaliyaofficial
Камалия
Камалия сейчас - певица упала с лошади во время тренировки / instagram.com/kamaliyaofficial

Смотрите видео жесткого падения Камалии с лошади:

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Кто такая Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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