'Соболезнования' от США и разговор о Стамбуле: что Рубио сказал Лаврову во время звонка

Лавров обсудил с госсекретарем США возможность возобновления переговоров по Украине.

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Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ОП

О главном:

США якобы выразили соболезнования из-за взрывов на железной дороге

Россия обещает расследовать инциденты и наказать виновных

Москва намекает на возобновление переговоров с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Как сообщают российские СМИ, ключевой темой обсуждения стала война против Украины.

В Москве заявили, что американский чиновник якобы выразил "соболезнования" из-за взрывов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, которые, по версии РФ, повлекли жертвы среди гражданских.

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"С российской стороны было подчеркнуто, что компетентные органы ведут тщательное расследование, и в ближайшее время результаты будут обнародованы. Виновные будут установлены и понесут наказание", - заявили в российском дипведомстве.

Также в МИД РФ утверждают, что стороны обсудили потенциальные инициативы по мирному урегулированию, в частности возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 28 мая Украина передала России проект документа о прекращении огня. У российской стороны было примерно четыре дня, чтобы предоставить свой ответ. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

В то же время политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечает, что для успешных мирных переговоров Украина должна удерживать линию фронта. Впрочем, в ближайшее время существенного прогресса на дипломатическом направлении не предвидится.

Президент Владимир Зеленский отметил, что мировое сообщество и Украина уже больше недели ожидают от России официального меморандума с предложениями по завершению войны. Однако Кремль и дальше озвучивает ультимативные требования вместо конструктивного диалога.

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Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а затем в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемое "Стамбульское коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях. Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Как пишет издание, документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

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