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Тест - положительный: популярная украинская певица намекнула на беременность

Анна Подгорная
1 июня 2025, 12:33
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Lida Lee ошеломила поклонников новостью.
Lida Lee
Lida Lee новости - Лида Ли заинтриговала фанов намеком на беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Кратко:

  • Лида Ли показала фото положительного теста на беременность
  • Ранее артистку уже подозревали в интересном положении

О своей личной жизни украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) старается много не говорить: известно, что весной 2023 года она рассталась с бойфрендом после 5-летнего романа, также ей приписывают отношения с шоуменом и воином Даниэлем Салемом, которые они оба называют исключительно дружескими.

Что сейчас происходит на любовном фронте Лиды Ли - неизвестно. Тем не менее события там, вероятно, весьма бурные - в своем блоге в Instagram звезда намекнула на скорое пополнение.

Скорубская опубликовала фотографию положительного теста-полоски, похожего на тест на беременность, с подписью: "Как-то так...". Более подробных комментариев о своем вероятном положении певица пока не давала.

Lida Lee
Lida Lee новости - Лида Ли заинтриговала фанов намеком на беременность / instagram.com/lidalee_official

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года артистке уже приписывали беременность. Тогда Lida Lee опубликовала опровержение: округлившийся животик, который у нее рассмотрели во время одного из ее выступлений она объяснила особенностями физиологии, и призвала любить себя.

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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, с какими осложнениями Екатерина Остапчук столкнулась при родах. Третья жена Владимира Остапчука испугалась, что не выживет, а сам шоумен даже прибег к молитвам о ее спасении.

Также украинская актриса Елена Светлицкая раскрыла правду про роман с Тарасом Цымбалюком. Кроме того звезда рассказала о повышенном внимании от других мужчин.

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Кто такая Lida Lee?

Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

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