Тест - положительный: популярная украинская певица намекнула на беременность

Lida Lee ошеломила поклонников новостью.

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Lida Lee новости - Лида Ли заинтриговала фанов намеком на беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Кратко:

Лида Ли показала фото положительного теста на беременность

Ранее артистку уже подозревали в интересном положении

О своей личной жизни украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) старается много не говорить: известно, что весной 2023 года она рассталась с бойфрендом после 5-летнего романа, также ей приписывают отношения с шоуменом и воином Даниэлем Салемом, которые они оба называют исключительно дружескими.

Что сейчас происходит на любовном фронте Лиды Ли - неизвестно. Тем не менее события там, вероятно, весьма бурные - в своем блоге в Instagram звезда намекнула на скорое пополнение.

Скорубская опубликовала фотографию положительного теста-полоски, похожего на тест на беременность, с подписью: "Как-то так...". Более подробных комментариев о своем вероятном положении певица пока не давала.

Lida Lee новости - Лида Ли заинтриговала фанов намеком на беременность / instagram.com/lidalee_official

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года артистке уже приписывали беременность. Тогда Lida Lee опубликовала опровержение: округлившийся животик, который у нее рассмотрели во время одного из ее выступлений она объяснила особенностями физиологии, и призвала любить себя.

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Кто такая Lida Lee? Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

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