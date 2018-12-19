Турчинов пригласил ОБСЕ прокатиться через Керченский пролив на украинских кораблях

Секретарь СНБО Александр Турчинов / Reuters

Украина намерена еще раз попытаться провести корабли ВМС ВСУ через Керченский пролив.

Как сообщил секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов, с целью предотвратить атаку на украинские корабли, на них пригласят представителей ОБСЕ, передает Би-би-си.

"Если мы остановимся и отступим, Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что с новым проходом корабельной группы ВМС через пролив "нельзя медлить".

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.