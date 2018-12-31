"Наращиваем группировки на Азове": командующий ВМС Воронченко рассказал о планах на грядущий год

Воронченко видит будущее ВМС в 2019 году позитивным / УНИАН

Командующий Военно-Морских сил Игорь Воронченко написал новогоднее поздравление, в котором подчеркнул, что Украина намерена наращивать присутствие в Азовском море в ответ на агрессивные действия Кремля.

"В ответ на агрессивные действия РФ мы развернули силы и системно наращиваем группировки на Азове. Особенно напряженными стали последние месяцы 2018 года", - сказано в сообщении военачальника в Facebook.

Воронченко напомнил, что 25 ноября Россия открыто напала и захватила в плен 24 украинских военных моряков. Адмирал подчеркнул, что это событие "всколыхнуло весь мир и объединило в борьбе со страной-агрессором".

"Возвращение домой наших героев – это сейчас главная задача, это наше дело чести", – отметил командующий ВМС.

Воронченко подчеркнул, что в 2019 году будет продолжено стремление в вопросах организационно-штатной структуры до достижения уровня стандартов НАТО. Украинские ВМС получат новые катера и корабли, а также новейшие современные образцы вооружения.

Напомним, ранее Воронченко заявлял, что у Украины пока нет альтернативы "москитному" флоту, т.е. быстроходным и маневренным малым кораблям", поскольку они относительно быстро строятся и не требуют большого ресурса.