Командующий ВМС рассказал о планах Украины создать "москитный" флот

Бронекатер проекта "Гюрза-М" / Wikimedia

У Украины пока нет альтернативы "москитному" флоту, т.е. быстроходным и маневренным малым кораблям", поскольку они относительно быстро строятся и не требуют большого ресурса.

Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью DW.

"Мы должны учитывать факторы ресурсов и времени. Скажу откровенно, пока альтернативы "москитному" флоту у нас нет (...) Они (корабли) маневренные, быстрые и способны наносить соответствующие поражения корабельным группировкам", - сказал Воронченко.

Читайте также"Максимальная скрытность": Россия устроила в Черном море учения с подлодкамиКомментируя оценки экспертов, что такой флот может обойтись Украине в $100 млн (из расчета постройки 50 "москитов"), командующий ВМС отметил отечественное оснащение украинских "москитных" проектов.

"Для примера возьмем малый бронированный катер "Гюрза-М". Это украинский проект, катер построен на отечественном предприятии. По вооружению - на нем все отечественное, а связь, навигация и силовые установки - зарубежные. Сейчас реализуем второй проект "Кентавр" - с ним практически то же самое. У нас уже отработан проект ракетного катера с вариантами как украинского, так и иностранного ракетного вооружения. Мы уже имеем положительные отзывы для того, чтобы все это поставить на вооружение", - сказал Воронченко.

По его словам, на первое время такой флот можно гарантировать безопасность производственной деятельности и безопасности судоходства в Азовском море.

Читайте также"Не в пользу Украины": командующий ВМС Воронченко озвучил количество кораблей РФ на АзовеРанее Игорь Воронченко заявил, что самопровозглашенная "ДНР" создала у города Новоазовска флотилию из 20-25 быстроходных лодок.

"Самопровозглашенная ДНР создала там (у Новоазовска) мифическую флотилию, собрав рыбацкие лодки. Там где-то 20-25 быстроходных лодок", - поведал он.