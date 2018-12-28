"Не в пользу Украины": командующий ВМС Воронченко озвучил количество кораблей РФ на Азове

Российские корабли заполонили Азовское море / Reuters

Командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко констатировал, что соотношение сил Украины и России в Азовском море является неравным и не в пользу Киева.

"Сейчас, к сожалению, не в пользу Украины как в количественном, так и качественном соотношении. Подавляющее число кораблей и катеров Черноморского флота РФ и ФСБ находятся в Азовском море", - сказал Воронченко в интервью DW.

Военачальник сообщил, что в Азовском море сейчас базируется более ста российских кораблей.

"Непосредственно тех кораблей и катеров, которые могут полноценно выполнять задачи, с российской стороны примерно 36-40 единиц. В Украине там, к сожалению, сейчас два катера и два корабля. Вот теперь считайте, какое может быть соотношение", - добавил адмирал.

Напомним, Воронченко заявил о своей готовности отправиться в российскую тюрьму вместо взятых в плен 25 ноября в Керченском проливе украинских моряков.