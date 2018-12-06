"Новая форма извращения": в РФ оценили желание главкома ВМС обменять себя на пленных моряков

Захваченный украинский моряк (справа) / Reuters

Заявление командующего ВМС Украины Игоря Воронченко о его готовности отправиться в российскую тюрьму вместо взятых в плен в Керченском проливе украинских моряков можно оценить, как "новую форму извращения киевского режима", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сначала отправил своих подчинённых выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех.

"Если только это не новая форма извращения киевского режима — капитуляция в мирное время", — написала она в Facebook.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не выдаст задержанных в Керченском проливе 25 ноября украинских моряков, но рассмотрит "конкретные предложения об обмене".