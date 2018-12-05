У Путина сделали Украине предложение по задержанным в Керченском проливе морякам

Задержанные украинские катера в порту Керчи / Reuters

Россия не выдаст задержанных в Керченском проливе 25 ноября украинских моряков, но рассмотрит "конкретные предложения об обмене".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, РФ не выдаст украинцев, "несмотря на критику, которая звучит в адрес Москвы".

"Эти процедуры выполняются и будут продолжать выполняться", - сказал Песков, отметив, что РФ "рассмотрит конкретные предложения об обмене, но ответа не обещает".

Ранее Кабинет министров Украины принял постановление о выплате по 100 тыс. грн украинским морякам, которые 25 ноября были задержаны россискими пограничниками в Керченском проливе.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.