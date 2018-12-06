Главком украинского флота предложил обменять себя на взятых в плен Россией на Азове моряков

Игорь Воронченко / УНИАН

Главком ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил о своей готовности отправиться в российскую тюрьму вместо взятых в плен 25 ноября в Керченском проливе украинских моряков.

"У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России", — заявил он в интервью немецкому порталу Bild.

Также главком ВМС Украины, в отличие от президента Петра Порошенко, не уверен в том, что военные корабли Североатлантического альянса (НАТО) смогли бы помочь Киеву в конфликте в Азовском море.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Игорь Воронченко рассказал о стратегии России по аннексированному Крыму.