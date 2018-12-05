Командующий ВМС рассказал о стратегии России по Крыму

5 декабря 2018, 10:31

Путину полуостров нужен для реализации одной цели, полагает Воронченко.

Командующий ВМС полагает, что переселение россиян в Крым — часть стратегии РФ по аннексии полуострова
Переселение россиян в Крым — часть стратегии РФ по аннексии полуострова, полагает командующий ВМС / Reuters

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщил, что по некоторым данным, с момента захвата Российской Федерацией Крыма на полуострове поселились более 105 тысяч россиян.

Переселение граждан РФ является частью российской стратегии по аннексии Крыма, рассказал командующий ВМС в интервью theБабелю.

"…в Крым заселились свыше 105 тысяч россиян, и те люди, которые жили на полуострове до аннексии, уже начинают чувствовать себя людьми "второго сорта"… Все органы местной власти в АРК заняты россиянами, и чем дальше — этого будет все больше и больше", — отметил собеседник.

Читайте такжеКрымский мост снесет природа — волонтерПо его словам, конечная цель президента России Владимира Путина — создание в Крыму военной базы. "Полуостров нужен Путину, чтобы он создал там свою базу и творил дальше свои дела относительно Сирии, Ливии. Попытки его влияния в Средиземном море будут расти", — добавил Воронченко.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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Россия Крым Владимир Путин Игорь Воронченко
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