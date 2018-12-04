Россия проигнорировала запрос ЕСПЧ об украинских моряках

Россия требования ЕСПЧ игнорирует / Фото: gazeta.ru

Европейский суд по правам человека заявил, что по состоянию на 18 часов вечера 3 декабря не имеет подробной информации по задержанным россиянами членам экипажей захваченных около Керченского пролива военных кораблей ВМСУ.

"Суд еще не получил ответов от российского правительства", - сообщает УНН со ссылкой на ответ ЕСПЧ.

В суде отметили, что Россия не информацию о задержании украинских моряков в ходе Керченского конфликта и юридических основаниях их удержания, местах их содержания, причиненных ранениях и оказанной медицинской помощи. В завершение представителям Украины порекомендовали повторно обратиться за информацией во вторник, 4 декабря.

При этом еще 30 ноября ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию о задержанных украинских моряках. Россия должна была сделать это до 3 декабря.

Читайте такжеРоссийских пограничников хотят наградить за захват украинских кораблейНапомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.