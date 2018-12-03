Российских пограничников хотят наградить за захват украинских кораблей

Вячеслав Володин заявляет, что пограничники РФ действовали правильно / Knews.kg

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что пограничники ФСБ, которые 25 ноября напали на украинские корабли около Керченского пролива, за свои действия будут награждены; предложениями о награждении займется комитет по безопасности Госдумы РФ.

При этом Володин заявил, что атака на украинские корабли соответствует "всем международным нормам и правилам" и добавил, что вся Дума считает действия российских военных правильными, сообщает "Русская служба Би-Би-Си".

Уже известно, что глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев внесет предложения о награждении пограничников на следующем заседании Госдумы в среду, 5 декабря.

Читайте такжеРоссийские ракеты в Крыму угрожают шести странам - разведкаНапомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.