Российских пограничников хотят наградить за захват украинских кораблей

Российская Госдума считает действия фсбшников полностью верными.
Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что пограничники ФСБ, которые 25 ноября напали на украинские корабли около Керченского пролива, за свои действия будут награждены; предложениями о награждении займется комитет по безопасности Госдумы РФ.
При этом Володин заявил, что атака на украинские корабли соответствует "всем международным нормам и правилам" и добавил, что вся Дума считает действия российских военных правильными, сообщает "Русская служба Би-Би-Си".
Уже известно, что глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев внесет предложения о награждении пограничников на следующем заседании Госдумы в среду, 5 декабря.
Читайте такжеРоссийские ракеты в Крыму угрожают шести странам - разведкаНапомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.
Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.
В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.