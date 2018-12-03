Введите в Черное море корабли и дайте Украине оружие - сенатор США

В Сенате США немало сторонников передачи Украине вооружения / job-sbu.org

Американский сенатор-республиканец Джон Баррассо, выступая в передаче "Встреча с прессой" на канале NBC 2 декабря, потребовал от правительства США дать Украине оружие и ввести боевые корабли США и НАТО в Черное море.

"Путин не понимает слова, он понимает действия", - подчеркнул сенатор.

Как сообщает Голос Америки, политик в одобрительном ключе отозвался о решении Трампа отменить встречу с Путиным, которая ранее планировалась на эти выходные в Аргентине.

"Путин уважает силу и территорию. Слова для него немного значат, а вот действия - да. Считаю, мы должны делать больше", - отметил сенатор.

Барраско призвал США и НАТО отправить свои военные корабли в Черное море, чтобы продемонстрировать народу Украины поддержку США, а России - необходимость соблюдать международное право.

Также Барраско призвал предоставить Украине оборонительное оружие ПВО и ПКО.

"Мы предоставили им противотанковое оружие, должны предоставить и противовоздушную оружие, а также оружие, чтобы противостоять нападению кораблей... Путин уважает силу и действия. Он не остановится, пока его не остановят. Он слышит запах страха. Должно быть мощное сдерживание, а не просто разговоры с Путиным. Он Читайте такжеВ десяти областях Украины начались сборы резервистов и территориалов ВСУхитрый, агрессивный, он находит слабые места и использует их", - заявил сенатор.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.