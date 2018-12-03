СМИ раскрыли местонахождение задержанных РФ украинских катеров

Задержанные украинские катера в порту Керчи / Reuters

Катера ВМС ВСУ "Никополь" и "Бердянск", задержанные российскими пограничниками 25 ноября неподалеку от Керченского пролива остаются в акватории порта Керчь.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в "силовых структурах" аннексированного Крыма.

"Катера находятся в той же акватории Керченского морского порта, их просто переставили к другой причальной стенке, метрах в десяти от прежней стоянки. Акваторию порта катера не покидали", - рассказал собеседник агентства.

Ранее портал mil.in.uа сообщил, что катера были "отбуксированы в неизвестном направлении", а в порту Керчи остался только буксир "Яны Капу".

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.