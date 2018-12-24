Россияне закрыли Керченский пролив для прохода всех судов

Корабль. Керченский пролив / Depo

Россияне из-за погодных условий закрыли проход всех типов кораблей через Керченский пролив.

Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook главный редактор портала Black Sea News Андрея Клименко.

"Утром 23 декабря пролив снова закрыли из-за погодных условий. За время шторма в проливе накопилось 9 судов (7 — ЕС) направлением на Мариуполь/Бердянск. Первые суда с накопившихся в проливе за это время на Мариуполь/Бердянск начали пропускать только в 17:00 21 декабря — через 2 суток после того, как движение проливом было открыто, и уже пропущены десятки судов направлением на российские порты", — написал он.

Читайте такжеГрымчак предложил проверить реакцию РФ в Керченском проливе с помощью британского корабляКроме того, Клименко рассказал, что прохода в Мариуполь в Керченском проливе ожидают пять кораблей."По состоянию на 12:00 воскресенья в пути на Мариуполь, в Эгейском, Мраморном, Черном море — 1 судно, ожидают разрешения в Керченском проливе — 5 судов назначением Мариуполь, в том числе 1 — флаг ЕС", — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что авторитетное западное издание National Interest назвало Украину местом, где может начаться Третья мировая война.