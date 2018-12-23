National Interest назвал Украину местом, где может начаться Третья мировая война

ВМС Украины

Одной из точек, где может начаться Третья мировая война, является Украина.

Об этом в своей статье для The National Interest пишет профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли.

По мнению автора, инцидент в Керченском проливе вызвал рост напряженности в регионе. Фарли отмечает, что Россия, скорее всего, не заинтересована в "нарушении статуса-кво" перед выборами в Украине в 2019 году, поскольку они могут внести неопределенность в ситуацию.

В статье говорится, что с учетом сохраняющейся напряженности между США и РФ, даже "небольшое потрясение может разрушить шаткий баланс, сохраняющийся в регионе на протяжении последних нескольких лет".

"Горячими" регионами, указывает Фарли, являются также Южно-Китайское море, Персидский залив и Корейский полуостров.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.