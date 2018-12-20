Путин озвучил свою версию рейтингов кандидатов в президенты Украины на выборах-2019

Владимир Путин / Стоп-кадр из трансляции

Президент РФ Владимир Путин отвечая на вопрос представителя СМИ во время пресс-конференции в Москве в четверг, 20 декабря, высказался о самых рейтинговых кандидатах в президенты Украины (на грядущих в 2019-м выборах).

Российский лидер считает, что действующий президент Украины Петр Порошенко отправил корабли украинских ВМС на прорыв в Азовское море − "ради провокации для подъема рейтинга".

"У Юлии Владимировны Тимошенко сейчас более 20%. У Зелинского (президент РФ исковеркал оговоркой фамилию Владимира Зеленского – "Главред"), Бойко, Порошенко − 12%", − резюмировал Путин.

Напомним, ранее президент РФ рассказал о том, когда закончится военный конфликт на Донбассе, а также прояснил подробности выдачи российского гражданства украинцам.