Путин рассказал, когда завершится военный конфликт на Донбассе

Владимир Путин заявил, что власти Украины хотели, чтобы в Керченском проливе кто-то из их моряков погиб / Reuters

Российский президент Владимир Путин, давая пресс-конферецию в Москве, весьма туманно ответил на вопрос представителя СМИ по поводу того, сколько денег Россия тратит на оккупированные районы Донбасса.

"По поводу страданий людей в Донбассе. Кто установил блокаду этой территории? Правительство Украины стреляет по людям, которых считает своими гражданами. Мы оказываем гуманитарную помощь. Попытки решить конфликт с помощью силы - обречены на провал", - высказался он.

По мнению Путина, ситуация с военным конфликтом на Донбассе продолжит оставаться патовой - из-за "русофобов" в правительстве Украины.

"Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, которые не понимают, в чём интерес собственного народа, ситуация будет сохраняться", - резюмировал он.

Напомним, ранее Путин обвинил официальный Киев в отправлении на смерть украинских военных моряков в Азовское море.