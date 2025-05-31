Как сказать по-украински "собутыльник": ответ удивит каждого

Мало кто знает, как правильно перевести это слово на украинский язык.

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Как сказать по-украински "собутыльник"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин с видео

Вы узнаете:

Как перевести на украинский язык "собутыльник"

Почему неправильно говорить на украинском языке "собутильник"

Нередко во время разговоров со многими людьми можно встретить неправильное использование определенных слов. Так, некоторые слова многие украинцы неправильно переводят с русского языка, и таким образом продолжают допускать серьезную ошибку.

О нескольких таких слов рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учительница украинского".

Она объяснила, как правильно перевести эти слова на украинский язык.

"Знаете ли вы, как переводятся эти пять слов на украинский? "Щекотка" - "лоскіт", "мнительный" - "помисливий", "собутыльник" - "почарківець", "пробка" - "корок, затичка, заглушка", "отменить" - "скасувати, анулювати, видалити", - рассказала учитель.

Смотрите видео с объяснением, как сказать на украинском "собутыльник":

Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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