Как сказать по-украински "собутыльник": ответ удивит каждого

Вы узнаете:
- Как перевести на украинский язык "собутыльник"
- Почему неправильно говорить на украинском языке "собутильник"
Нередко во время разговоров со многими людьми можно встретить неправильное использование определенных слов. Так, некоторые слова многие украинцы неправильно переводят с русского языка, и таким образом продолжают допускать серьезную ошибку.
О нескольких таких слов рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учительница украинского".
Она объяснила, как правильно перевести эти слова на украинский язык.
"Знаете ли вы, как переводятся эти пять слов на украинский? "Щекотка" - "лоскіт", "мнительный" - "помисливий", "собутыльник" - "почарківець", "пробка" - "корок, затичка, заглушка", "отменить" - "скасувати, анулювати, видалити", - рассказала учитель.
Смотрите видео с объяснением, как сказать на украинском "собутыльник":
Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.
Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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