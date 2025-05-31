В июне Россия будет принимать решение о нападении на Европу - Роман Бессмертный

Роль Европы в глобальных процессах будет расти, однако ей сначала нужно пройти испытание "правыми", убежден дипломат.

https://glavred.info/interview/v-iyune-rossiya-budet-prinimat-reshenie-o-napadenii-na-evropu-roman-bessmertnyy-10668800.html Ссылка скопирована

Россия может создать в Европе повод для будущей войны / Коллаж Главред

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в действиях кремлевского диктатора Владимира Путина, как и в его мотивах завершения войны в Украине. А Кремль, вероятно, тянет время для подготовки дальнейшего распространения войны на Европу.

В интервью Главреду дипломат, политик, автор Youtube-канала, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный рассказал, когда Путин может принять решение о военной операции против Европы и почему Трамп сознательно не замечает политических игр Путина.

Первую часть разговора о том, почему Россия отказывается от встречи с Украиной в Ватикане и чего ждать от посредничества Турции в переговорном процессе, можно прочитать по ссылке.

Относительно дальнейших шагов Трампа. Мы видели, как на третий день после атак по Украине, после разговора Трампа с Путиным, была реакция от Трампа - он написал, что "Путин сошел с ума".Видите ли вы перспективы, что Трамп изменит свою позицию в ближайшее время как в отношении России, так и в отношении Путина лично? В чем это может проявиться?

Я не вижу для этого оснований. Здесь надо исходить из мотивации. Трамп только на словах заботится о "возрождении Великой Америки". Так же, как наигранно беспокоится о погибших и убитых. Трамп неискренен - он заботится о себе, своей бизнес-империи, своей семье. Помните историю с мерчем "Trump 2028" и заявление его сына о чести "продолжить подвиги отца"? Это и есть ключевая линия, все остальное - просто игра, театр. Между ним и людьми - непреодолимая стена. Забота об американцах, о "Великой Америке" - лишь декорация. Ни один человек, который бы искренне этого хотел, не делал бы таких кульбитов в таможенно-тарифной, ценовой или любой другой политике. Потому что кем бы ты ни был - бизнесменом, политиком, учителем или космонавтом - ты взвешиваешь плюсы и минусы перед тем, как сделать определенный шаг.

Знаете, когда-то классик писал: "Россию умом не понять". Так вот Трампа - точно не понять умом. Эти кривляния перед прессой, это его "Путин сошел с ума"... Надо было видеть его лицо, когда журналисты зацепили его за живое в аэропорту. Он рассердился не на Путина, а на журналистов. А это же не его Овальный кабинет - здесь никого не выгонишь. И в эмоциях он что-то выпалил, а потом, чтобы сбалансировать, еще и набросился на президента Украины.

Вот поэтому для меня этот "субчик" - понятен. Другое дело - как действовать в такой ситуации. Потому что мы с вами можем поговорить, а как поступать людям, которые сидят в кабинетах?!

Обратите внимание на пассаж из Москвы: мол, сейчас ситуация очень нервная. Песков ничего не сказал, хотя нормальный человек прореагировал бы в ответ чем-то вроде "он сам сошел с ума", а тут начались заявления, что "ситуация очень нервная, эмоциональная" и так далее. Это уже - переигрывание. Это уже не реальность, а роль. И это выдает операцию ФСБ в отношении Трампа. Но чтобы это понимать, надо осознавать, насколько сложно с ним работать, вести диалог. В конце концов, Трамп - это выбор талантливого американского народа (если такой есть).

Смотрите видео интервью Романа Бессмертного Главреду о том, что задумала Россия в Европе:

А как тогда стоит действовать Украине, как максимально адекватно на это реагировать? Ведь Путин пытается играть на слабостях Трампа.

Первое, что надо понимать - это война. А второе - для Путина и всей его клики это инструмент. Поэтому россияне ведут себя так, чтобы использовать Трампа в войне против Украины как свое оружие.

Трамп - это такой же "Тор" или "Катюша". Такое же оружие в руках России, как пушки, снаряды или ракеты. Это тот же "шахед", который в данном случае в результате информационно-психологического воздействия Москва использует в войне.

Нужно объяснять обществу, что иногда молчание украинского военно-политического руководства связано с использованием Дональда Трампа Россией. Мы имеем дело с гением Трампа. Когда-то покойный академик Юхновский дал мне один дельный совет: "Не называй политиков дураками. Говори: он не очень талантливый, не совсем гениальный". С одной стороны - как бы даешь понять суть, а с другой - не обижаешь.

Очевидно, Россия и дальше будет использовать Трампа в ходе войны. Меморандум РФ - это "гуляние" Трампа. Некоторые скажут: "Неужели он этого не понимает?". Нет, не понимает. Потому что Трамп живет в мире собственных иллюзий. Есть фраза, которую сейчас часто используют на Западе, когда говорят о концептуальном понимании президента США: "Трамп - это большой красивый магазин, где все хотят что-то купить".

Для нас в этой ситуации дорога только одна - развитие оборонно-промышленного комплекса, взаимодействие в оборонной сфере с Европой. Обратите внимание: во всех игрищах Путина, Трампа и Орбана прослеживается одна линия - сокрушить Европу. Они все прекрасно понимают, что проигрывают именно Европе. Проигрывают, потому что, несмотря на все разговоры, именно Европа является интеллектом и гением человечества, источником разума. И поэтому они очень не хотят, чтобы сбылось то, о чем когда-то говорил Збигнев Бжезинский - о том, что стабильность евразийского мира, как и всей планеты Земля - зависит от формирования политико-безопасностного единства Франции, Германии, Польши и Украины.

Я постоянно подчеркиваю это студентам и коллегам: Бжезинский был прав, когда говорил, что военно-политический союз этих четырех государств (особенно если к нему присоединится еще и Великобритания) будет значительно мощнее и устойчивее, чем нынешнее НАТО или любой китайский проект.

Это - разум, перспектива и то, что находит ответы на самые сложные вопросы. Все это создано на огромных трагических и успешных уроках. И это единственное, что есть в мире, который живет на основе права. Пусть оно и несовершенно, но оно есть. Именно поэтому такие неистовые усилия Путина и Трампа направлены против Европы.

Китай здесь будет "волочиться". Он - о тонах и результатах, но вместе с тем у Китая есть и мегапроблемы. Поэтому в наших интересах - делать ставку на украино-европейское единство.

Есть еще один момент, которого можно ожидать в этой ситуации - возникновение новых очагов войны. То есть возможного распространения войны на европейский континент, и, как следствие, следующей стадии - глобальной войны. То, что сейчас происходит в Балтийском регионе, - яркая демонстрация того, что вскоре, при сохранении текущей динамики, там может начаться серьезное противостояние между Россией и государствами НАТО.

Обратите внимание на то, как обострилась ситуация после первых организационных шагов в виде инициативы "Балтийский часовой", где задействованы не военные, а патрульные единицы. Ежедневные воздушные бои без применения оружия, действия на море. Но это - только до первого выстрела, до первого столкновения, потопления, падения самолета. И тогда все закрутится. Я уже не говорю о том, что Россия может целенаправленно создать casus bellі (повод для войны. - Главред). Поэтому надо быть умными, выдержанными, мудрыми. Но в то же время - занимать четкую и жесткую позицию, исходя из собственных национальных интересов. И когда становится очевидным, что Америка начинает шататься под влиянием заигрываний Трампа, - тогда следует занимать позицию по примеру Израиля. А, возможно, даже более жесткую.

Вы сказали, что Россия может создать casus belli, чтобы объяснить им свои дальнейшие действия. Как скоро РФ может пойти на такой шаг? И если говорить о дальнейшей роли Евросоюза в прямых переговорах между Украиной и Россией, то какой именно будет эта роль?

Во-первых, в Кремле ждут результатов трех ключевых встреч: саммита G7 в Канаде, саммита НАТО и саммита Европейского Совета. Они состоятся в июне буквально одна за другой. И уже после этого Москва будет принимать решение относительно своих действий в отношении Европы.

Что касается темы Украины, то все эти так называемые консультации, которые почему-то называют "переговорами", для Путина - абсолютно отдельный трек. Игра с Дональдом Трампом - отдельно, война и агрессия против Украины - отдельно. И неслучайно в РФ говорят, что якобы готовят какие-то меморандумы, а параллельно бомбардируют Украину, причем делают это нагло. Мне даже не нужно было объяснять, что так и будет - я это хорошо помню. Стоило мне только купить билет в Минск на переговоры - сразу начинались очередные обстрелы. Это связанные действия, потому что это стиль и способ действий российской системы.

На самом деле, все зависит от результатов упомянутых саммитов и от того, какое решение будет принято по северному направлению.

Там собирается довольно серьезный "кулак", хотя, по сути, он там и не нужен. Уже видно, как диверсионная деятельность спецслужб Российской Федерации буквально растворяет, как в кислоте, усилия и оборонный потенциал многих единиц Европы. И здесь абсолютно прав генерал Залужный, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании, который считает, что Европе крайне необходим оборонный альянс с Украиной, чтобы начать реально понимать, что собой представляет Россия.

Более того: будучи депутатом, я ни разу не голосовал за вывод украинских миротворческих контингентов из других стран. Потому что если хочешь научиться защищать свою родину - учись войне, не убегай от нее. Да, для этого нужны большие усилия, большие ресурсы, но этому надо учиться. Потому что Россия - это колоссальная проблема для Европы и Соединенных Штатов Америки.

Как по мне, Париж 17 апреля возродил Европу в этом процессе - и четко показал, что без Европы этот вопрос принципиально не решается. Дональд Трамп с этим не справится - он просто не понимает, что это такое. А люди, которые находятся вокруг него, принципиально не готовы к таким вызовам, потому что их основная функция - это восхвалять величие Дональда Трампа.

Меня разбили результаты первой встречи американской делегации с российской в Эр-Рияде. Тогда, во время брифинга Волца и Рубио, в шести из восьми реплик звучало: "Какой у нас великий президент. Только он способен это сделать". Когда так делают, то нет места для рассмотрения вопроса по существу.

То есть говорить на самом высоком уровне там не с кем. И когда мы с вами раньше говорили о том, что нужно делать - то действовать надо как раз на среднем уровне. Потому что даже документы, которые сейчас выходят из Вашингтона, - слабые. Если взять, для приличия, оценку угроз и сравнить ее с тем, что обнародовало разведывательное сообщество в марте, с отчетами от RAND Corporation или Фонда Вудро Вильсона, то видно, насколько эти документы недоработаны.

Как и материалы, которые выходят за подписью Дональда Трампа. Для меня это очень неприятный сигнал, потому что я в свое время имел возможность быть "на кухне" этого процесса и видел, как глубоко тогда прорабатывали подобные документы. А сейчас читаешь - и честно скажу: двое-трое студентов-третьекурсников могли бы подготовить документы такого же уровня.

К чему я веду? Роль Европы здесь незаменима. И что бы там ни говорил Медведев или Путин, и что бы ни желали "трампы" - именно Европа способна решать вопросы, конструктивно вести процесс и достигать результатов. Это четко показала немощность Америки на Ближнем Востоке - в случаях с хуситами и Ираном. Обратите внимание: на определенном этапе все начали говорить о необходимости возвращения Европы в процесс. Потому что Европа - это конструктив. Это поиск решений, а не ультиматумы. С Европой работать трудно - я сам через это прошел, но по крайней мере тебя слышат, и есть пространство для сопоставления позиций. Как и тяжелый труд, чтобы дойти до результата.

Роль Европы будет расти - и в переговорном процессе, и в оборонно-безопасностных инициативах, и в формировании общего оборонно-промышленного комплекса, в том числе и на глобальном уровне. Также будет расти роль Европы и в экономике мира. Потому что безумие в стиле Трампа или неоколониализм в стиле Си Цзиньпина или Путина - это временное явление.

Рано или поздно африканские людоеды, которые променяли Европу на войска Вагнера или на Китай, поймут, что отдали себя в рабство. Поэтому нынешний фактор - временный. Но пока все эти процессы пройдут, на это уйдут не годы, а десятилетия. А жить, как говорится, нужно сегодня. Да, Европа много говорит, много дискутирует, но она принимает правильные решения. И эти решения принимаются по праву, а не потому, что "кому-то хочется".

Роман Бессмертный / фото пресс-службы

Если говорить о росте роли Европы - в чем это может проявиться? И, собственно, готова ли Европа активно реагировать на все действия Путина?

Прежде всего, Европа будет работать в этом направлении. Она будет наращивать свой потенциал: безопасностный, оборонный, экономический, а также усиливать санкционную политику и увеличивать помощь Украине. Все соответствующие решения уже приняты.

Другое дело - Европа параллельно проходит испытания "правыми". Недавно завершились выборы в Румынии. Скоро увидим результаты по Шатковскому и Навроцкому в Польше. Уже пишут о том, если Макрон "получил по лицу", то вскоре придет Ле Пен. Ну, не знаю как Ле Пен, но Бардела вполне может "выскочить". Тем более, французская дипломатичность может привести к тому, что французы "соскучатся" по Наполеону. Так почему бы и не Бардела? Пусть даже он не совсем француз по происхождению, однако, как известно, инородцы всегда самые большие патриоты и шовинисты.

Итак, с одной стороны, Европа будет расти. С другой - будет проходить серьезные внутренние испытания. Мы, например, не слишком обратили внимание на выборы в Португалии, но там правые силы также вышли на второе место.

Впрочем, в скандинавских странах влияние "правых" уже угасает, поскольку они вошли в этот процесс раньше. Очевидно, что эти процессы будут подпитываться из Вашингтона. Вспомните хотя бы Джей Ди Венса и его выступление на Мюнхенской конференции. Но в этом контексте Европа получила определенную передышку с появлением Мерца, потому что он не из тех, кто будет церемониться. Это интересный феномен: правый консерватор и одновременно - еврооптимист. Однако он немец, а немцам, которые всегда мыслили глобально, тесно в пределах только Германии.

Сейчас видно, как Мерц постепенно перебирает на себя роль лидера в ЕС. Но если бы удалось гармонизировать отношения уровня Париж-Берлин-Лондон-Рим - ситуация развивалась бы гораздо быстрее, комфортнее и, главное, результативнее для Украины.

Впрочем, и без этого уже сделаны серьезные шаги. Посмотрим, как Европа пройдет испытание "правыми" - в частности, Франция. Польша - это особенно важно для нас, но в этом случае я предполагаю: одно дело - это выборы, другое - реальное пребывание в должности. Уже сейчас видим, что Туск и Дуда как-то находят общий язык. Почему же он не найдет его и с Навроцким? Хотя он еще тот "субчик".

Как может действовать Россия в ближайшее время? Каковы ваши прогнозы относительно того, что может происходить в переговорном процессе в течение ближайших нескольких месяцев?

Россия будет продолжать милитаризацию и подготовку к войне. Ожидать, что Россию можно как-то успокоить за столом переговоров - бесполезно.

Европу и мир от континентальной и глобальной войны может спасти только сила. Создание европейского оборонного альянса, как его называет генерал Залужный, или же Объединенных Вооруженных Сил Европы - это то, что уже давно стоит на повестке дня. Я говорю об этом еще с 2015 года: должна быть создана Коалиция свободы и демократии - глобальная коалиция, которая бы, путем образования политической верхушки, сделала Рамштайн своеобразной исполнительной структурой. Под ним должен быть сформирован общий штаб, силы Коалиции, которые бы объединили все 64 страны, периодически или регулярно участвующие во встречах в Рамштайн. Нужно создать совместный оборонно-промышленный комплекс. И следует подготовить соответствующий план действий этой коалиции на случай возникновения новых очагов войны или ее распространения. И эта коалиция должна сформировать действенную структуру, которая могла бы нанести поражение Ирану и России.

Когда началась революция в Сирии, я искренне надеялся, что благодаря взаимодействию с Израилем удастся нейтрализовать режим аятолл в Иране. Правы те, кто говорят (и это среди тех, кто глубоко анализирует события), что вопрос на Ближнем Востоке может быть решен только путем устранения режима аятолл в Иране. Другого способа нет.

Можно заключать любые ядерные соглашения, но если режим в Иране сохраняется, то очень быстро восстанавливается и Хезболла, и ХАМАС, и "братья-мусульмане", и хуситы - кто угодно. Это нужно очень четко понимать. Такая коалиция должна быть способна нанести поражение российскому режиму. Это уже давно лежит на поверхности. Но, к сожалению, и Джо Байден, и тем более Дональд Трамп далеки от осознания этого.

Причина - в слабости Соединенных Штатов Америки. И это надо честно признать. Слабость - с точки зрения безопасности, лидерства в глобальном процессе. Поэтому единство Европы, Великобритании и Ватикана - это то, что крайне необходимо сегодня. Я не очень расстраиваюсь, что переговоры будут не в Ватикане. Важно другое: чтобы Ватикан и весь иудеохристианский мир оставался единым.

Цементирование этого мира возможно только путем создания серьезного глобального оборонного альянса. Ось Зла выкристаллизовалась - а, следовательно, должна быть и Коалиция свободы и демократии. Как ее назовут - уже другое дело. Я надеюсь, что темпы, которыми движется Фридрих Мерц, приведут к тому, что инициатором этого процесса станет Германия. Это чрезвычайно важно, поскольку это возродит и роль Германии как лидера, и роль Великобритании, и, наконец, роль Франции.

Это и наш шанс. Потому что классики говорили: "Идет война - есть шанс построить украинское государство". Мы должны это помнить. Эти слова звучали и перед Первой мировой войной, и перед Второй, и во время них. И сейчас они имеют очень глубокий смысл.

Кто такой Роман Бессмертный? Роман Петрович Бессмертный (родился 15 ноября 1965 года, с.Мотыжин, Бучанского района Киевской области) - украинский историк, преподаватель, политик, один из авторов Конституции Украины, дипломат, а сегодня и политэксперт, который ведет свой YouTube канал. Почти 15 лет был народным депутатом Украины, неоднократно возглавлял избирательные штабы на президентских и парламентских выборах (избирательная компания Виктора Ющенко и Блока "Наша Украина), сам баллотировался в президенты в 2019 году. Занимал должность вице-премьер-министра в правительствах Еханурова и Тимошенко при президентстве Ющенко. Уволился с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь из-за того, что не признал президента Лукашенко легитимным после президентских выборов 2010 и вместе послами стран ЕС не пошел на инаугурацию (такое поведение шло в разрез с позицией официального Киева времен президентства Януковича). В течение 2015-2016, 2019 годов был членом политической подгруппы на трехсторонних переговорах в Минске. Преподает в вузах курсы "Дипломатический протокол", "Украина в мировой политике". Во время оккупации Киевщины чудом остался жив в родном селе Мотыжин.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред