"Насколько это возможно": появились новости о здоровье Короля Чарльза

Король Чарльз беспокоит своих подданных здоровьем и борьбой с онкологией.

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Чарльз III ведет активный образ жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

Как себя чувствует монарх

Что говорят помощники Чарльза о его здоровье

Король Чарльз "справляется" со своей раковой опухолью и живет "нормальной жизнью", насколько это возможно, сказал старший королевский помощник, когда Чарльз и Камилла завершили свой головокружительный тур в Канаду.

Лечение монарха продолжается, но ни королева, ни его самые доверенные советники не могут убедить его замедлиться, пишет издание Hello.

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Их Величества провели ряд последовательных встреч в ходе двухдневного визита в Оттаву, кульминацией которого стало выступление короля с 26-минутной тронной речью на английском и французском языках во время государственного открытия парламента.

В то время как король и королева возьмут перерыв в своих общественных обязанностях на оставшуюся часть недели, помощники "планируют программу как обычно, пытаясь немного ее облегчить", но без "большого успеха".

Насыщенный королевский летний календарь включает в себя громкие события, включая вынос знамени в честь официального дня рождения короля, День ордена Подвязки в Виндзорском замке, Королевские скачки в Аскоте и предстоящий государственный визит президента Франции Макрона в июле.

Король был "очень тронут" приемом канадцев, а старший королевский помощник добавил: "Отправиться в королевство, королем которого ты являешься, но в котором ты на самом деле не живешь, — это большое дело, когда ты делаешь это впервые, как мы видели и в Австралии, и теперь в Канаде.

"Это перезагрузка этих отношений, и для Их Величеств видеть, как так много людей пришло, и быть так взволнованными, увидев их, было фантастическим. Как сказал Король в своем прощальном послании, которое шло от всего сердца: "Это был самый теплый прием и самое нежное возвращение в страну и народ, которых мы любим".

Получается, что король полон сил и вполне может выполнять свои королевские обязанности.

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