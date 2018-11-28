"Младенцы на завтрак": Путин отличился зашкварным заявлением по Украине

Владимир Путин прокомментировал конфликт в Азовском море / Reuters

Президент РФ Владимир Путин, выступая на экономическом форуме "Россия зовет", прокомментировал агрессию в Азовском море.

По его словам, украинские корабли вошли в территориальные воды РФ, которые были таковыми еще до аннексии Крыма, а также не отзывались на запросы.

"Что касается инцидента в Черном море: это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, что и президентом действующим, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента по-моему находится на пятой строчке. У него есть шансы не выйти даже во второй тур, и поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего - из оппозиции", - сказал Путин..

Читайте такжеПочему Украине стоит ждать сухопутной провокации КремляОн также заявил, что ситуация в Черном море - это пограничный инцидент, и отметил, что во время аннексии Крыма или войны на Донбассе военное положение не вводилось.

"В прошлый раз, когда такой же состав украинских кораблей проходил, мы даже дали им своего лоцмана. Ну явно это делается в преддверии президентских выборов. Абсолютно очевидный факт. Чего киевские власти не сделают, им всё сходит с рук. Если они потребуют младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что же, скажут – они хотят кушать", - пожаловался Путин.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.