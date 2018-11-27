Госдеп призвал Путина и Порошенко сесть за стол переговоров

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко / скриншот

Госсекретарь США Майк Помпео призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко напрямую участвовать в урегулировании ситуации в Керченском проливе.

"В связи с этим (конфликтом) мы вновь подтверждаем нашу поддержку формата Нормандской четверки", - приводит слова Помпео пресс-служба Госдепа.

Госсекретарь отметил, что США "выражают глубокую обеспокоенность" по поводу произошедшего и призвал Россию освободить моряков и передать Украине задержанные корабли.

Накануне Петр Порошенко провел телефонный разговор с Майком Помпео, в ходе которого был затронут вопрос военного конфликта с Россией в акватории Азовского моря.

В ходе разговора Порошенко сообщил Помпео о действиях России в Керченском проливе, а также рассказал о предпринятых Украиной мерах, в частности, введении режима военного положения.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней.