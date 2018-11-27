Поляки атаковали посольство РФ в Варшаве из-за инцидента в Керченском проливе

Посольство РФ в Варшаве / Wikimedia

Около 200 жителей Польши провели акцию протеста перед посольством РФ в Варшаве в из-за конфликта России и Украины в Керченском проливе.

Как сообщает Associated Press, митингующие забросали здание дипмиссии желто-голубыми красками (цвет флага Украины. - Прим.) и устроили несколько стычек с полицией.

Отмечается, что большинство собравшихся - представители диаспоры украинцев, проживающих в Варшаве.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней.