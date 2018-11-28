Опубликован правильный указ Порошенко о военном положении

"Урядовый курьер" опубликовал правильный указ Петра Порошенко о введении военного положения в Украине / president.gov.ua

В правительственной газете "Урядовый курьер" в среду, 28 ноября, опубликовали указ президента Петра Порошенко о введении в Украине военного положения на 30 дней.

Документ (№392) вводит в действие решение Совета национальной безопасности Украины о введении в стране военного положения с 26 ноября, говорится в статье газеты, размещенной РБК-Украина.

В украинском государстве военное положение введено по 26 декабря.

"Урядовый курьер" опубликовал правильный указ Петра Порошенко о введении военного положения в Украине / Скриншот с rbc.ua

Во вторник, 27 ноября, в "Урядовом курьере" опубликовали первоначальную версию указа Порошенко о введении военного положения, в котором предусматривалось, что оно продлится 60 дней.

В Кабмине назвали казус ошибкой и пообещали привлечь ответственных "к дисциплинарной ответственности". Также в правительстве заверили, что "правильный" указ будет опубликован в следующем выпуске газеты.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Потом Рада одобрила введение в Украине военного положения.