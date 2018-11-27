Военное положение: из-за публикации "не того" указа Порошенко разгорелся скандал

27 ноября 2018, 12:40

В Кабмине назвали казус ошибкой и пообещали привлечь ответственных "к дисциплинарной ответственности".

Верховная Рада, Рада-Рада
Верховная Рада / УНИАН

В связи с конфликтом Украины и России в Керченском проливе СНБОУ и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения.

В тот же день Рада ввела военное положение  (ВП) в 10 областях Украины на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Военное положение в Украине стартует в среду, 28 ноября, в 09.00 и завершается через 30 дней. 

При этом СМИ обратили внимание, что издание центральных органов исполнительной власти - газета "Урядовый курьер" опубликовала первоначальную версию указа президента Петра Порошенко о введении военного положения - на 60 дней, начиная с 14.00 понедельника, 26 ноября.

Как пояснил замглавного редактора "Урядового курьера" Леонид Самсоненко, газета ориентировалась на певоначальную версию указа Порошенко, "висевшую на сайте президента" после подписания документа, т.е. до утверждения Радой версии с правками, предусматривающими введение ВП на 30 дней.

"СНБО собирался один раз. Приняли введение военного положения на 60 дней. Это решение было введено в действие президентом. Именно это и висело на сайте президента. Больше СНБО не собирался. А Верховная Рада приняла на 30 дней", - сказал Самсоненко.

В Кабмине назвали казус ошибкой и пообещали привлечь ответственных "к дисциплинарной ответственности". Там уверяют, что "правильный" указ будет опубликован в следующем выпуске.

"Выяснили. Ошибочно напечатано, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление о опровержении будет напечатано. Этот указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий Указ", - написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

Пользователи Facebook активно комментируют "ошибку" "Урядового курьера":

Достаточно на сайте Рады посмотреть, за какой именно документ вчера голосовали депутаты. Видно, номер раньше сдали (хотя могли бы и дождаться голосования)

речь не в манипуляциях. это важный момент. ошиблись - ок. но об этом важно сказать. с этим законом одни недораземения. президент ртом говорит 28, а голосуют 26. военное положение вводят задним числом. теперь это

по Фрейду!:)))

Це скорише не помилка, а опублікування нікчемного Указу, тобто такого який не має юридичної сили

Помилково? Ну звісно помилково. Текст про військовий стан був написаний ще тиждень другий тому. Як можна було перед публікацією не скоректувати текст. Підставили Харанта

Маниакальная мечта владельца золотых батонов"РОШЕН" остаться,и продолжать"реформы"/разграбление Украины

Ещё воевать? бумажку правильно напечатать не могут

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки. 

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. 

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

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Украина Кабмин Верховная Рада военное положение Иванна Климпуш-Цинцадзе
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