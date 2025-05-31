Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия выплатила круглую премию военным за "сбитый" F-16: какой была сумма

Даяна Швец
31 мая 2025, 11:36
372
Выплаты являются частью российской стратегии стимулирования военных к уничтожению западного вооружения.
Россия выплатила круглую премию военным за 'сбитый' F-16: какой была сумма
Россия вознаграждает тех, кто поражает западную авиацию / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, 114 бригада тактической авиации

Вкратце:

  • Fores выплатила 15 миллионов рублей за якобы сбитие первого американского истребителя F-16
  • Ранее компания уже платила за уничтожение танков НАТО для стимулирования к уничтожению западного вооружения

Российская компания Fores, которая занимается поставкой продукции для нефтегазового сектора, выплатила 15 миллионов рублей (около 200 тысяч долларов США) в качестве вознаграждения двенадцати военным России, которых считают причастными к уничтожению первого американского истребителя F-16 в Украине. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Точная дата сбития F-16 не раскрывается. По информации журналистов, с момента, когда Украина официально получила эти самолеты в августе 2024 года, были потеряны по меньшей мере три истребителя, при этом двое пилотов погибли.

видео дня
ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

Пока что лишь одна потеря подтверждена как результат прямого огневого поражения со стороны врага, а обстоятельства остальных еще выясняются.

"Эти премии являются частью более широкой российской тактики стимулирования военных к активному уничтожению западной техники. Fores ранее объявляла вознаграждения за уничтожение танков НАТО в Украине, и уже осуществила ряд таких выплат", - отмечает издание.

Самолеты F-16 на страже ВСУ - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 16 мая ВСУ потеряли F-16 во время отражения воздушной атаки РФ. Во время выполнения боевой задачи, направленной на отражение воздушной атаки РФ, истребитель исчез с радаров. Пилоту удалось выжить.

По предварительным данным, летчик успел сбить три вражеские воздушные цели и атаковал четвертую с помощью бортовой пушки. После этого в самолете возникли технические неполадки.

Однако, к сожалению, не так давно во время боевого задания погиб пилот истребителя F-16 капитан Павел Иванов. В Воздушных силах сообщили, что украинскому пилоту было 26 лет.

Также сообщалось, что Нидерланды передали последнюю партию F-16. Истребители вылетели с авиабазы Фолькель в Бельгию, где их будут готовить к передаче Украине.

Больше важных новостей:

Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяется в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ военный самолет F-16 новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не Украиной единой: экс-глава ЦРУ сказал, на какую страну скоро нападет Путин

Не Украиной единой: экс-глава ЦРУ сказал, на какую страну скоро нападет Путин

13:05Украина
Украинские десантники взяли в плен морпехов РФ в Курской области - детали

Украинские десантники взяли в плен морпехов РФ в Курской области - детали

12:17Фронт
Россия выплатила круглую премию военным за "сбитый" F-16: какой была сумма

Россия выплатила круглую премию военным за "сбитый" F-16: какой была сумма

11:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

Муравьи боятся, как огня: каким средством лучше всего опрыскать цветы и другие растения

Муравьи боятся, как огня: каким средством лучше всего опрыскать цветы и другие растения

"Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием

"Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием

Почему 31 мая нельзя ссориться и конфликтовать: какой праздник и день ангела

Почему 31 мая нельзя ссориться и конфликтовать: какой праздник и день ангела

"Мы его теряем": Сергей Бабкин показал себя в бессознательном состоянии

"Мы его теряем": Сергей Бабкин показал себя в бессознательном состоянии

Последние новости

13:05

Не Украиной единой: экс-глава ЦРУ сказал, на какую страну скоро нападет Путин

13:03

Оккупанты хотят дойти до города Сумы: генерал оценил шансы противника

12:57

Чем отличаются 2 младенцев: загадка для самых умных на 19 секунд

12:40

Украинцам повысят пенсии: кому и когда можно ждать индексации

12:31

"Насколько это возможно": появились новости о здоровье Короля Чарльза

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
12:17

Украинские десантники взяли в плен морпехов РФ в Курской области - детали

12:16

Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Тельцам - опасаться искушений, Ракам - в омут

12:09

Гороскоп на июнь 2025 для Раков: начнется полоса везения, богатства и волшебстваВидео

12:00

В июне Россия будет принимать решение о нападении на Европу - Роман Бессмертный

Реклама
11:36

Россия выплатила круглую премию военным за "сбитый" F-16: какой была сумма

11:21

РФ начала проигрывать войну, стратегическая ситуация хуже, чем в 2022-м - Foreign Policy

10:57

Китайский гороскоп на завтра 1 июня: Быкам - ссоры, Кроликам - жертвы

10:35

Цена клубники в Украине сегодня – ягода постепенно дешевеет

10:27

Гороскоп на июнь 2025 для Тельцов: начнется период гармонии и счастья

10:24

Можно ли дать ребенку имя умершего родственника: священник дал однозначный ответВидео

09:58

Переброска войск на Сумщину сорвана: БпЛА атаковали пункты дислокации армии РФ

09:34

Кто и когда "придумал" русский язык - раскрыта афера 200-летней давностиВидео

09:11

РФ готовит масштабную компанию, чтобы захватить одну область Украины: в NYT озвучили сроки

09:00

Россия будет выполнять приказ Путина в Сумской области и готовит ультиматумы по территориям - СнегиревВидео

08:51

Ключевой вопрос для Украины: в ISW объяснили, на какую уступку РФ могут пойти США

Реклама
08:35

Гороскоп на июнь 2025 для Овнов: спадут розовые очки, откроются новые перспективыВидео

08:00

Ракетная программа в Украине: почему с ударами по Москве придется подождатьмнение

07:57

9-летняя девочка погибла, есть пострадавшие: РФ ночью атаковала 3 области - детали

06:10

Когда ждать прогресса в переговорах с РФ?мнение

05:56

Гороскоп на завтра 1 июня: Тельцам - счастливые новости, Козерогам - путешествие

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти две кошки

05:28

Как сказать по-украински "собутыльник": ответ удивит каждогоВидео

05:00

Семидневная буря атаковала Украину: страну "трусит" почти 8-балльный шторм

04:30

Водителям на заметку: автомеханик растолковал, как почистить салонный фильтр

04:05

"Это страшно": РФ штурмует на Сумщине с новой тактикой, в ВСУ раскрыли угрозы

03:38

Как просеивать муку так, чтобы она не рассыпалась вне миски - лайфхак

03:00

Почему объекты в зеркале авто ближе, чем кажутся: водители будут удивлены

02:20

Жестов доброй воли пока не будет: как сделать РФ более сговорчивой на переговорахВидео

01:49

Связь могут выключать во время атак дронов: эксперт рассказал, когда это произойдет

00:40

Неожиданный ход под Часов Яром: что задумала Россия, бросив в бой "парадных" солдат

00:19

Трамп странно высказался о Зеленском

30 мая, пятница
23:58

"Надо остановить убийства": Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с РФ

23:05

Театр одного актера: СМИ раскрыли истинную цель постановки с вертолетом Путина

22:40

Поддержит ли Турция одну из сторон: прогноз новых переговоров в СтамбулеВидео

22:27

Секрет чистого воздуха в авто раскрыт: вам понадобится всего один простой предмет

Реклама
22:24

"Выискивают слабые места": сможет ли РФ провести грандиозное летнее наступление

21:48

Черная полоса закончится - какие 3 знака зодиака в июне достигнут большого успеха

21:29

Украина не будет осуществлять платеж в $665 млн: неожиданное заявление от Минфина

21:26

"Игра изменится": в Сенате анонсировали мощный удар 500%-ных тарифов по РФВидео

21:21

Как креститься, если рука сломана или потеряна на войне: ответ священникаВидео

20:34

Неожиданный союз Европы и Азии: Макрон сделал интригующее заявление

20:15

"РФ будет воевать сколько нужно": Сибига ответил на наглое заявление Небензи

20:03

Не "украинцы": как назывались наши предки веками и почему это название исчезлоВидео

19:54

Секрет сочного блюда: повар поделился главным правилом размораживания: как размораживать

19:46

"Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий КозловскийПотап
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять