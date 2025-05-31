Россия выплатила круглую премию военным за 'сбитый' F-16: какой была сумма

Выплаты являются частью российской стратегии стимулирования военных к уничтожению западного вооружения.

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Россия вознаграждает тех, кто поражает западную авиацию / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, 114 бригада тактической авиации

Вкратце:

Fores выплатила 15 миллионов рублей за якобы сбитие первого американского истребителя F-16

Ранее компания уже платила за уничтожение танков НАТО для стимулирования к уничтожению западного вооружения

Российская компания Fores, которая занимается поставкой продукции для нефтегазового сектора, выплатила 15 миллионов рублей (около 200 тысяч долларов США) в качестве вознаграждения двенадцати военным России, которых считают причастными к уничтожению первого американского истребителя F-16 в Украине. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Точная дата сбития F-16 не раскрывается. По информации журналистов, с момента, когда Украина официально получила эти самолеты в августе 2024 года, были потеряны по меньшей мере три истребителя, при этом двое пилотов погибли.

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F-16 / Инфографика: Главред

Пока что лишь одна потеря подтверждена как результат прямого огневого поражения со стороны врага, а обстоятельства остальных еще выясняются.

"Эти премии являются частью более широкой российской тактики стимулирования военных к активному уничтожению западной техники. Fores ранее объявляла вознаграждения за уничтожение танков НАТО в Украине, и уже осуществила ряд таких выплат", - отмечает издание.

Самолеты F-16 на страже ВСУ - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 16 мая ВСУ потеряли F-16 во время отражения воздушной атаки РФ. Во время выполнения боевой задачи, направленной на отражение воздушной атаки РФ, истребитель исчез с радаров. Пилоту удалось выжить.

По предварительным данным, летчик успел сбить три вражеские воздушные цели и атаковал четвертую с помощью бортовой пушки. После этого в самолете возникли технические неполадки.

Однако, к сожалению, не так давно во время боевого задания погиб пилот истребителя F-16 капитан Павел Иванов. В Воздушных силах сообщили, что украинскому пилоту было 26 лет.

Также сообщалось, что Нидерланды передали последнюю партию F-16. Истребители вылетели с авиабазы Фолькель в Бельгию, где их будут готовить к передаче Украине.

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Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяется в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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