Россия выплатила круглую премию военным за 'сбитый' F-16: какой была сумма

Вкратце:
- Fores выплатила 15 миллионов рублей за якобы сбитие первого американского истребителя F-16
- Ранее компания уже платила за уничтожение танков НАТО для стимулирования к уничтожению западного вооружения
Российская компания Fores, которая занимается поставкой продукции для нефтегазового сектора, выплатила 15 миллионов рублей (около 200 тысяч долларов США) в качестве вознаграждения двенадцати военным России, которых считают причастными к уничтожению первого американского истребителя F-16 в Украине. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Точная дата сбития F-16 не раскрывается. По информации журналистов, с момента, когда Украина официально получила эти самолеты в августе 2024 года, были потеряны по меньшей мере три истребителя, при этом двое пилотов погибли.
Пока что лишь одна потеря подтверждена как результат прямого огневого поражения со стороны врага, а обстоятельства остальных еще выясняются.
"Эти премии являются частью более широкой российской тактики стимулирования военных к активному уничтожению западной техники. Fores ранее объявляла вознаграждения за уничтожение танков НАТО в Украине, и уже осуществила ряд таких выплат", - отмечает издание.
Самолеты F-16 на страже ВСУ - последние новости
Как ранее сообщал Главред, 16 мая ВСУ потеряли F-16 во время отражения воздушной атаки РФ. Во время выполнения боевой задачи, направленной на отражение воздушной атаки РФ, истребитель исчез с радаров. Пилоту удалось выжить.
По предварительным данным, летчик успел сбить три вражеские воздушные цели и атаковал четвертую с помощью бортовой пушки. После этого в самолете возникли технические неполадки.
Однако, к сожалению, не так давно во время боевого задания погиб пилот истребителя F-16 капитан Павел Иванов. В Воздушных силах сообщили, что украинскому пилоту было 26 лет.
Также сообщалось, что Нидерланды передали последнюю партию F-16. Истребители вылетели с авиабазы Фолькель в Бельгию, где их будут готовить к передаче Украине.
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Что известно о The Telegraph?
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяется в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
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