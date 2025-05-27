Нидерланды передали последнюю партию F-16 - подробности

Что известно:
- Нидерланды передали Украине F-16
- Это последняя партия истребителей, обещанных Нидерландами Украине
Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16. Об этом сообщает Минобороны Нидерландов.
Истребители вылетели с авиабазы Фолькель в Бельгию, где их будут готовить к передаче Украине.
"Сегодня, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас", - сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
Он до сих пор в восторге от того, что украинские пилоты и техники смогли овладеть F-16 "в рекордные сроки".
Самолеты F-16 в Украине - последние новости
Как писал Главред, днем 19 марта российские Telegram-каналы распространили очередной фейк о якобы сбитии украинского истребителя F-16 в воздушном пространстве над Сумской областью. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что это - фейк.
В конце марта президент Владимир Зеленский сообщил о прибытии новой партии истребителей F-16. Президент опроверг фейк о якобы сбитом F-16 над Сумской областью.
Почти ежедневно украинские пилоты истребителей F-16 выполняют несколько полетов на поражение противника за линией боевого соприкосновения, а также на территории Российской Федерации и на временно оккупированной россиянами территории Украины.
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