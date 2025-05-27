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Нидерланды передали последнюю партию F-16 - подробности

Ангелина Подвысоцкая
27 мая 2025, 00:12обновлено 27 мая, 00:43
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Истребители вылетели с авиабазы Фолькель в Бельгию, где их будут готовить к передаче Украине.
Нидерланды передали последнюю партию F-16 - подробности
Нидерланды передали последнюю партию F-16 / Коллаж: Главред, фото: Воздушные силы ВСУ, uk.wikipedia.org

Что известно:

  • Нидерланды передали Украине F-16
  • Это последняя партия истребителей, обещанных Нидерландами Украине

Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16. Об этом сообщает Минобороны Нидерландов.

Истребители вылетели с авиабазы Фолькель в Бельгию, где их будут готовить к передаче Украине.

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"Сегодня, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас", - сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Он до сих пор в восторге от того, что украинские пилоты и техники смогли овладеть F-16 "в рекордные сроки".

ф-16 f-16 инфографика
F-16 характеристика / Инфографика: Главред

Самолеты F-16 в Украине - последние новости

Как писал Главред, днем 19 марта российские Telegram-каналы распространили очередной фейк о якобы сбитии украинского истребителя F-16 в воздушном пространстве над Сумской областью. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что это - фейк.

В конце марта президент Владимир Зеленский сообщил о прибытии новой партии истребителей F-16. Президент опроверг фейк о якобы сбитом F-16 над Сумской областью.

Почти ежедневно украинские пилоты истребителей F-16 выполняют несколько полетов на поражение противника за линией боевого соприкосновения, а также на территории Российской Федерации и на временно оккупированной россиянами территории Украины.

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