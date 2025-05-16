Пилот катапультировался: ВСУ потеряли F-16 в ходе отражения воздушной атаки РФ

Летчик уничтожил три воздушных цели, однако на борту возникла нештатная ситуация.

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ВСУ потеряли самолет F-16 / Коллаж: Главред, фото: flickr

Что известно:

Летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой

На борту возникла нештатная ситуация, пилот катапультировался

Связь с истребителем F-16 Вооруженных сил Украины была потеряна 16 мая 2025 года около 03.30 в ходе отражения воздушной атаки страны-агрессора РФ.

По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку, говорится в сообщении Управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ.

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"Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет вдали от населенного пункта и успешно катапультировался", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилот быстро найден и эвакуирован.

/ Инфографика: Главред

"Самочувствие лётчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств предназначена комиссия, которая уже приступила к работе", - добавили в ВС ВСУ.

/ t.me/kpszsu

Как ранее сообщал Главред, выполняя боевое задание, погиб пилот истребителя F-16 капитан Павел Иванов. В Воздушных силах сообщили, что украинскому пилоту было 26 лет

Напомним, что о потере сообщил летчик-штурмовик и заместитель командира 299-й бригады тактической авиации Ростислав Лазаренко с позывным "Гром", подчеркнув, что Павел Иванов был одним из первых пилотов F-16 в составе украинских ВВС.

Ранее ВВС со ссылкой на собеседника в украинских властях сообщало, что самолет Павла Иванова был сбит российской ракетой.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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