Пилот катапультировался: ВСУ потеряли F-16 в ходе отражения воздушной атаки РФ

Что известно:
- Летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой
- На борту возникла нештатная ситуация, пилот катапультировался
Связь с истребителем F-16 Вооруженных сил Украины была потеряна 16 мая 2025 года около 03.30 в ходе отражения воздушной атаки страны-агрессора РФ.
По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку, говорится в сообщении Управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ.
"Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет вдали от населенного пункта и успешно катапультировался", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилот быстро найден и эвакуирован.
"Самочувствие лётчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств предназначена комиссия, которая уже приступила к работе", - добавили в ВС ВСУ.
Как ранее сообщал Главред, выполняя боевое задание, погиб пилот истребителя F-16 капитан Павел Иванов. В Воздушных силах сообщили, что украинскому пилоту было 26 лет
Напомним, что о потере сообщил летчик-штурмовик и заместитель командира 299-й бригады тактической авиации Ростислав Лазаренко с позывным "Гром", подчеркнув, что Павел Иванов был одним из первых пилотов F-16 в составе украинских ВВС.
Ранее ВВС со ссылкой на собеседника в украинских властях сообщало, что самолет Павла Иванова был сбит российской ракетой.
Другие новости:
- Войска РФ ракетами ударили по Сумах: десятки погибших и раненых, подробности
- Россияне меняют тактики запуска Шахедов по Украине - ISW
- "Десятки погибших и раненых": Зеленский назвал новые детали удара по Сумах
Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред