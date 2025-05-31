Можно ли дать ребенку имя умершего родственника: священник дал однозначный ответ

Примета говорит, что не стоит давать детям имена родственников, которых уже нет среди живых, потому что это может навлечь беду. Священник объяснил, так ли это.

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Можно ли дать ребенку имя умершего родственника/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Можно ли назвать ребенка именем умершего родственника

Может ли это иметь какие-то негативные последствия

Во многих семьях есть традиция называть детей в честь кого-то из предков. Таким образом они могут увековечивать память о родственнике. Однако нередко можно услышать о том, что нельзя называть ребенка именем умершего родственника, потому что это якобы может привести к негативным последствиям.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, действительно ли нельзя называть ребенка именем родственника, которого уже нет в живых.

"Можно называть. Я также назван в честь своего дедушки Алексея. У меня как и с одной стороны, так и с другой были дедушки Алексеи. Это нормально", - отметил священник.

Он подчеркнул, что если вы хотите назвать ребенка определенным именем, но у вас был родственник/родственница с таким именем, который уже умер, то это имя все равно можно использовать - ничего плохого от этого не будет.

"Есть много имен. Но своих детей можно называть именами усопших родственников в честь даже своих дедушек, бабушек. Это нормально. Это хорошая традиция", - подытожил он.

Смотрите видео о том, можно ли дать ребенку имя умершего родственника:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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