Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли дать ребенку имя умершего родственника: священник дал однозначный ответ

Алёна Воронина
31 мая 2025, 10:24
49
Примета говорит, что не стоит давать детям имена родственников, которых уже нет среди живых, потому что это может навлечь беду. Священник объяснил, так ли это.
Дети, священник Алексей Филюк
Можно ли дать ребенку имя умершего родственника/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Можно ли назвать ребенка именем умершего родственника
  • Может ли это иметь какие-то негативные последствия

Во многих семьях есть традиция называть детей в честь кого-то из предков. Таким образом они могут увековечивать память о родственнике. Однако нередко можно услышать о том, что нельзя называть ребенка именем умершего родственника, потому что это якобы может привести к негативным последствиям.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, действительно ли нельзя называть ребенка именем родственника, которого уже нет в живых.

"Можно называть. Я также назван в честь своего дедушки Алексея. У меня как и с одной стороны, так и с другой были дедушки Алексеи. Это нормально", - отметил священник.

Он подчеркнул, что если вы хотите назвать ребенка определенным именем, но у вас был родственник/родственница с таким именем, который уже умер, то это имя все равно можно использовать - ничего плохого от этого не будет.

"Есть много имен. Но своих детей можно называть именами усопших родственников в честь даже своих дедушек, бабушек. Это нормально. Это хорошая традиция", - подытожил он.

Смотрите видео о том, можно ли дать ребенку имя умершего родственника:

Ранее отец Алексей Филюк рассказал можно ли назвать ребенка именем папы или мамы - священник сказал, будет ли "один ангел на двоих". Нередко можно услышать, что если назвать ребенка именем отца, то будет "один ангел на двоих". Действительно ли это так - священник ответил.

Ранее Главред рассказывал, можно ли забирать вещи с кладбища - священник удивил ответом. Примета гласит, что нельзя забирать домой вещи с кладбища. Священник объяснил, действительно ли это так.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники священник Алексей Филюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия выплатила круглую премию военным за "сбитый" F-16: какой была сумма

Россия выплатила круглую премию военным за "сбитый" F-16: какой была сумма

11:36Война
РФ начала проигрывать войну, стратегическая ситуация хуже, чем в 2022-м - Foreign Policy

РФ начала проигрывать войну, стратегическая ситуация хуже, чем в 2022-м - Foreign Policy

11:21Война
Переброска войск на Сумщину сорвана: БпЛА атаковали пункты дислокации армии РФ

Переброска войск на Сумщину сорвана: БпЛА атаковали пункты дислокации армии РФ

09:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

Муравьи боятся, как огня: каким средством лучше всего опрыскать цветы и другие растения

Муравьи боятся, как огня: каким средством лучше всего опрыскать цветы и другие растения

Ударит +30 градусов: стала известна дата, когда Украину накроет жара

Ударит +30 градусов: стала известна дата, когда Украину накроет жара

"Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием

"Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием

Почему 31 мая нельзя ссориться и конфликтовать: какой праздник и день ангела

Почему 31 мая нельзя ссориться и конфликтовать: какой праздник и день ангела

Последние новости

11:36

Россия выплатила круглую премию военным за "сбитый" F-16: какой была сумма

11:21

РФ начала проигрывать войну, стратегическая ситуация хуже, чем в 2022-м - Foreign Policy

10:57

Китайский гороскоп на завтра 1 июня: Быкам - ссоры, Кроликам - жертвы

10:35

Цена клубники в Украине сегодня – ягода постепенно дешевеет

10:27

Гороскоп на июнь 2025 для Тельцов: начнется период гармонии и счастья

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
10:24

Можно ли дать ребенку имя умершего родственника: священник дал однозначный ответВидео

09:58

Переброска войск на Сумщину сорвана: БпЛА атаковали пункты дислокации армии РФ

09:34

Кто и когда "придумал" русский язык - раскрыта афера 200-летней давностиВидео

09:11

РФ готовит масштабную компанию, чтобы захватить одну область Украины: в NYT озвучили сроки

Реклама
09:00

Россия будет выполнять приказ Путина в Сумской области и готовит ультиматумы по территориям - СнегиревВидео

08:51

Ключевой вопрос для Украины: в ISW объяснили, на какую уступку РФ могут пойти США

08:35

Гороскоп на июнь 2025 для Овнов: спадут розовые очки, откроются новые перспективыВидео

08:00

Ракетная программа в Украине: почему с ударами по Москве придется подождатьмнение

07:57

9-летняя девочка погибла, есть пострадавшие: РФ ночью атаковала 3 области - детали

06:10

Когда ждать прогресса в переговорах с РФ?мнение

05:56

Гороскоп на завтра 1 июня: Тельцам - счастливые новости, Козерогам - путешествие

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти две кошки

05:28

Как сказать по-украински "собутыльник": ответ удивит каждогоВидео

05:00

Семидневная буря атаковала Украину: страну "трусит" почти 8-балльный шторм

04:30

Водителям на заметку: автомеханик растолковал, как почистить салонный фильтр

Реклама
04:05

"Это страшно": РФ штурмует на Сумщине с новой тактикой, в ВСУ раскрыли угрозы

03:38

Как просеивать муку так, чтобы она не рассыпалась вне миски - лайфхак

03:00

Почему объекты в зеркале авто ближе, чем кажутся: водители будут удивлены

02:20

Жестов доброй воли пока не будет: как сделать РФ более сговорчивой на переговорахВидео

01:49

Связь могут выключать во время атак дронов: эксперт рассказал, когда это произойдет

00:40

Неожиданный ход под Часов Яром: что задумала Россия, бросив в бой "парадных" солдат

00:19

Трамп странно высказался о Зеленском

30 мая, пятница
23:58

"Надо остановить убийства": Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с РФ

23:05

Театр одного актера: СМИ раскрыли истинную цель постановки с вертолетом Путина

22:40

Поддержит ли Турция одну из сторон: прогноз новых переговоров в СтамбулеВидео

22:27

Секрет чистого воздуха в авто раскрыт: вам понадобится всего один простой предмет

22:24

"Выискивают слабые места": сможет ли РФ провести грандиозное летнее наступление

21:48

Черная полоса закончится - какие 3 знака зодиака в июне достигнут большого успеха

21:29

Украина не будет осуществлять платеж в $665 млн: неожиданное заявление от Минфина

21:26

"Игра изменится": в Сенате анонсировали мощный удар 500%-ных тарифов по РФВидео

21:21

Как креститься, если рука сломана или потеряна на войне: ответ священникаВидео

20:34

Неожиданный союз Европы и Азии: Макрон сделал интригующее заявление

20:15

"РФ будет воевать сколько нужно": Сибига ответил на наглое заявление Небензи

20:03

Не "украинцы": как назывались наши предки веками и почему это название исчезлоВидео

19:54

Секрет сочного блюда: повар поделился главным правилом размораживания: как размораживать

Реклама
19:46

"Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием

19:43

РФ не нужен результат: Зеленский выдвинул громкое обвинение в адрес Кремля

19:25

Регионы накроют дожди с грозами: где синоптики прогнозируют штормовую погоду

19:10

Паника относительно Ил-76, зачастивших на авиабазу Энгельс: подробностимнение

18:41

Игра без Америки: СМИ раскрыли, почему США не отправляют делегацию в Турцию

18:28

Переговоры о прекращении огня: Ермак рассказал о возможных компромиссах

18:23

Что нужно сделать с яичной скорлупой 31 мая: строгие приметы и запреты в этот день

18:10

Можно ли при жизни выбрать место на кладбище: священник разъяснил, грех ли этоВидео

18:09

"Мы его теряем": Сергей Бабкин показал себя в бессознательном состоянииВидео

17:52

Что означает число 666 и стоит ли его бояться: священник расставил точки над "і"Видео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять