Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти две кошки

Попробуйте разгадать очень увлекательную, но достаточно сложную оптическую иллюзию – найти кошек в комнате для многих станет непростой задачей.

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Найдите две кошки за 9 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них поможет потренировать смекалку и приятно провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно найти двух кошек в комнате.

Головоломка от JagranJosh непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно посмотреть на картинку, и разобраться, где же здесь кошки.

На картинке – комната. Показана семья – муж, жена и ребенок. Каждый из них занят своим делом.

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Наша задача – найти здесь двух кошек.

Дается всего 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете кошек / Jagranjosh

Не удалось найти кошек? Ловите подсказку: одна кошка у ног мужчины, вторая – на руках у женщины. Правильные ответы обведены красными кружками.

Если удалось найти кошек, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество цифр, надо всего за девять секунд найти цифру 9.

Также можно поразгадывать другой ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показаны, казалось бы, одинаковые собаки. Однако среди них есть и особенная собака, которую нам и предстоит отыскать.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Показана таблица, где большое количество букв F. Нам же нужно найти среди них одну-единственную E, причем всего за 5 секунд.

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