Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти две кошки

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них поможет потренировать смекалку и приятно провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно найти двух кошек в комнате.
Головоломка от JagranJosh непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно посмотреть на картинку, и разобраться, где же здесь кошки.
На картинке – комната. Показана семья – муж, жена и ребенок. Каждый из них занят своим делом.
Наша задача – найти здесь двух кошек.
Дается всего 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти кошек? Ловите подсказку: одна кошка у ног мужчины, вторая – на руках у женщины. Правильные ответы обведены красными кружками.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество цифр, надо всего за девять секунд найти цифру 9.
Также можно поразгадывать другой ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показаны, казалось бы, одинаковые собаки. Однако среди них есть и особенная собака, которую нам и предстоит отыскать.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Показана таблица, где большое количество букв F. Нам же нужно найти среди них одну-единственную E, причем всего за 5 секунд.
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