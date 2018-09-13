Путин на крупнейших российских военных учениях сделал странное заявление

Министр обороны РФ Сергй Шойгу и президент Владимир Путин / marketwatch.com

Президент Владимир Путин посетил крупнейшие за 37 лет российские военные маневры "Восток-2018", где в ходе полевого смотра войск заявил, что Россия - "миролюбивое государство".

"Россия - миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов", - цитирует российского президента "Интерфакс".

При этом он отметил, что Россия продолжит укреплять свои вооруженные силы, "оснащать их оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество".

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в стране за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных и десятки тысяч единиц военной техники.