Путин затеял крупнейшие с 1981 года военные учения

Владимир Путин и Сергей Шойгу

В сентябре Россия проведет военные учения "Восток-2018", которые станут крупнейшими за последние 37 лет - с 1981 года.

"Восток-2018" "в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Deutsche Welle.

В маневрах с привлечением войск Восточного и Центрального военных округов, Воздушно-десантные войск, а также сил Тихоокеанского и Северного флотов примут участие в общей сложности около 300 тыс. военнослужащих и 1 тыс. летательных аппаратов.

Одновременно "находиться в движении" будут 36 тысяч единиц военной техники.

На одном из их этапов будут в учениях будут задействованы подразделения Китая и Монголии.

DW отмечает, что похожие по размаху маневры проходили в 1981 году, когда СССР отрабатывал ввод войск в Польшу из-за проходивших там протестов, организованных оппозиционным профсоюзом "Солидарность".

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан выразил мнение, что российские власти активно образом используют территории "Л/ДНР" в качестве полигона для испытания новейших боеприпасов, техники и вооружений.