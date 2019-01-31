Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных предпочтениях - опрос

Владимир Зеленский / Украина нова

Владимир Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных опросах избирателей.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова).

Так, за Владимира Зеленского проголосовали бы 23% избирателей. Впервые за долгое время президент Петр Порошенко показал второй результат – за действующего главу государства готовы проголосовать 16,4%. Замыкает тройку Юлия Тимошенко с 15,7%.

Дальше идут лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (9,3% опрошенных), лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (8,1%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,7%).

Остальных кандидатов готовы поддержать менее четырех процентов.

Читайте такжеПорошенко избрал самую плохую стратегию войны за президентствоНа вопрос "Независимо от того, за кого Вы собираетесь голосовать, кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?" 20,5% респондентов ответили, что наиболее вероятным победителем на президентских выборах считают Порошенко, победу Тимошенко прогнозируют 19,9%, а Зеленского - 10,8%.

Исследование проводилось с 16 по 29 января 2019 года среди 11 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет.

Напомним, согласно данным социологической группы Рейтинг, Порошенко во втором туре уступил бы почти всем соперникам.