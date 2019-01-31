Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных предпочтениях - опрос

31 января 2019, 15:35

Действующий президент Петр Порошенко также нарастил свой рейтинг

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Украина нова

Владимир Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных опросах избирателей.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова).

Так, за Владимира Зеленского проголосовали бы 23% избирателей. Впервые за долгое время президент Петр Порошенко показал второй результат – за действующего главу государства готовы проголосовать 16,4%. Замыкает тройку Юлия Тимошенко с 15,7%.

Дальше идут лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (9,3% опрошенных), лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (8,1%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,7%).

Остальных кандидатов готовы поддержать менее четырех процентов.

Читайте такжеПорошенко избрал самую плохую стратегию войны за президентствоНа вопрос "Независимо от того, за кого Вы собираетесь голосовать, кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?" 20,5% респондентов ответили, что наиболее вероятным победителем на президентских выборах считают Порошенко, победу Тимошенко прогнозируют 19,9%, а Зеленского - 10,8%.

Исследование проводилось с 16 по 29 января 2019 года среди 11 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет. 

Напомним, согласно данным социологической группы Рейтинг, Порошенко во втором туре уступил бы почти всем соперникам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Олег Ляшко Анатолий Гриценко Юрий Бойко Андрей Садовой Александр Вилкул Евгений Мураев
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:41
Глава охраны Порошенко рассказал, сколько раз на того покушались в 2018-м
15:35
Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных предпочтениях - опрос
15:25
"Это было до томоса": Епифаний объяснил, почему помянул Кирилла Видео
15:16
В "Народном фронте" не исключили выдвижения Яценюка в президенты
14:56
Топлес с полуобнаженным мужчиной: Кара Делевинь разделась для рекламной кампании
14:56
Ниже Гондураса и Зимбабве: Украина оказалась на задворках рейтинга безопасных стран мира
14:28
"Каких-то два часа на Гиперлупе": Бориспольский экспресс снова сломался и задымил Фото Видео
13:58
Порошенко будет тяжело убедить украинцев проголосовать за него снова - итальянские СМИ
13:55
"Опасные сосульки и ледяные лужи": синоптик дала прогноз погоды для Украины на начало февраля Видео
13:54
"Потапу спасибо": фанаты заметили на фото Каменских интересную деталь
13:48
Порошенко во втором туре уступил бы почти всем соперникам - социологи
13:13
Волкер рассказал о самой большой ошибке Путина в Украине
13:08
"А Анька без трусов": Седокова не надела на концерт нижнее белье Видео
12:40
"Там нет благодати" : Патриарх Кирилл "попер буром" на ПЦУ Видео
12:18
"Такая сладенькая": Даша Астафьева показала аппетитные формы на пикантных фото Фото
12:12
США уходят из Афганистана: почему это плохо для Украины мнение
12:05
Лукашенко не сможет сопротивляться, если Путин захочет поглотить Беларусь - дипломат
11:58
Немецкие СМИ: главный соперник Порошенко – Зеленский, а не Тимошенко
11:50
Официально: Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу Видео
11:46
"Мечта любого мужчины": Вера Брежнева в бикини похвасталась стройной фигурой
11:41
"Единство россиян и украинцев": Кирилл размечтался о поездке в Украину Видео
11:08
"Вечно пьяный дегенерат": Боевики Ходаковский и Басурин устроили заочную склоку
10:55
Волкер назвал главную проблему Минских договоренностей Видео
10:50
Девушка дня Instagram: модель нижнего белья и бикини Бонни Мюллер Фото
10:38
В Берлине объяснили, почему Германия рьяно "топит" за "Северный поток - 2" Видео
10:24
В Украине вступил в силу закон о переходе религиозных общин в ПЦУ Видео
10:04
Принц Гарри "слинял" от беременной Меган Маркл, чтобы "накатить" в любимом пабе
09:51
В Раде предрекли судьбу УПЦ МП после отказа от переименования Видео
09:34
К власти в России придут люди намного хуже Путина - дипломат
09:30
Салат цезарь: "бомбические" рецепты на праздник Видео
09:28
Ставка Кремля: эксперт оценил вероятность реванша экс-регионалов Видео
09:12
Эксперт призвал Украину сделать способную бить вглубь России ракету
08:56
Невероятный дебют: украинец стал героем матча в полуфинале Кубка Бельгии Видео
08:48
"Покажу флаги сепаратистов": в ссору Луценко и Гриценко ввязался Гелетей
08:24
Порошенко избрал самую плохую стратегию войны за президентство мнение
08:21
"Ты – тварь, вали отсюда на**й": экс-жена Алиева рассказала о новых избиениях Видео
08:06
Фартовые Водолеи и невезучие Козероги: гороскоп на февраль-2019 для всех знаков Зодиака
07:57
Развалины Кремля: Омелян получил в подарок необычный торт
07:48
Зависимость Европы от российского газа будет стремительно возрастать - Die Welt
07:32
Британская "Ким Кардашьян" показала сочные ягодицы в латексе
07:27
"Целебные свойства океана": журналисты рассказали, где находится Виталий Кличко Видео
07:12
Как оригинально поздравить Кирилла с Днем ангела 2019 Фото
06:57
Почему возврат Донбасса Украине не светит мнение
06:32
Астролог объяснил, почему Парубию осталось недолго сидеть в кресле спикера
06:14
Ученые выяснили, сколько и чего нужно есть для долголетия Видео
05:51
Природные катаклизмы или ядерное оружие: астролог рассказал о судном дне Земли Видео
05:18
The Washington Post: Кремль раскритиковал санкции США против Венесуэлы
04:41
"Стремительное подорожание": эксперт предупредил о новом росте цен в Украине Видео
04:09
15-летние школьницы устроили на камеру секс-насилие над голой сверстницей
03:16
Новые iPhone могут подешеветь
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться