Рекорд побит: Зеленский и два самовыдвиженца стали официальными кандидатами в президенты

30 января 2019, 18:09

В Украине побороться за пост президента смогут еще три человека.

Еще три политика стали официальными кандидатами в президенты Украины
Владимир Зеленский, Инна Богословская и Игорь Смешко стали официальными кандидатами в президенты

В среду, 30 января, Центральная избирательная комиссия во время заседания решила зарегистрировать кандидатами в президенты Украины на очередных выборах еще трех желающих поучаствовать в избирательной гонке.

Новыми официальными кандидатами на пост главы государства стали выдвинутый от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и два самовыдвиженца — Инна Богословская и Игорь Смешко, пишет УНИАН.

Таким образом, количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты Украины достигло 26 человек. В нашей стране в 2004 году было зарегистрировано рекордное число участников президентских выборов — в избирательной гонке Центризбирком разрешил принять участие 24-м желающим стать главой государства.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

Центральная избирательная комиссия должна установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).

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