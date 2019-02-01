"Малороссийский губернатор": журналист раскрыл планы "императора Путина" по будущему президенту Украины

Каковы планы "императора Путина" по будущему президенту Украины / кадр из трансляции

В качестве украинского президента глава РФ Владимир Путин жаждет видеть исключительно "малороссийского губернатора". Никакой иной вариант его не устроит.

Об этом заявил журналист Виталий Портников, пишет Еспресо. Так что договориться с Кремлем не получится ни у одного украинского кандидата в президенты.

"Путину нужна пророссийская администрация в Киеве, сохранение контроля над Донбассом и признание российского статуса Крыма. Никакого другого сценария у него для нас нет. В его сознании президент Украины или Молдовы ничем не отличаются от президента Татарстана или губернатора Курской области", – пояснил Портников.

Читайте также"Или Порошенко, или Путин": зрителей на выдвижении Порошенко ошеломили лозунгомПо его словам, нынешний президент Петр Порошенко "бесит Путина именно потому, что не хочет вести себя, как губернатор, еще и называет его – императора, царя, вершителя судеб – на ты, как какого-то Лукашенко!"

Поэтому аналогично – с ненавистью и злобой – Путин будет относиться к любому украинскому президенту, "который не захочет вести себя, как малороссийский губернатор".

Как сообщалось, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде спрогнозировал, как сложатся отношения Киева и Москвы после президентских выборов в Украине.

Напомним, Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных предпочтениях. Действующий президент Петр Порошенко также нарастил свой рейтинг. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова).

А вот согласно данным социологической группы Рейтинг, Порошенко во втором туре уступил бы почти всем соперникам. Группа лидеров президентской гонки в целом остается неизменной.

Ранее социологи называли лидеров президентских и парламентских выборов-2019 в Украине, а также уточнили место Порошенко в президентском рейтинге после получения украинской церковью томоса об автокефалии.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

По последним данным, количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты Украины достигло 26 человек. Эта цифра побила рекорд 2004 года, когда было зарегистрировано 24 желающих стать главой государства.

Центральная избирательная комиссия должна установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).