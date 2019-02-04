Как Порошенко сам себя высек

Петр Порошенко создает себе врагов на ровном месте / Радио Свобода

Даже имея неплохие возможности и объемные ресурсы, команда Петра Порошенко столь "уклюжа", что сама себя раз за разом показательно высекает. Честно говоря, как-то даже сложно поверить, что можно постоянно все делать плохо и очень плохо.

Потрясающая по нелепости история с увольнением Зураба Аласания и началом разгрома Суспільного телебачення - феноменальный пример того, как нельзя работать в наэлектризованной политической ситуации. И почему ребята рухнут в любом случае, а в ключевой момент вокруг самого Петра Алексеевича останется только небольшое число сильно раздражающих субъектов. Одно неуклюжее движение и все начало складываться хуже некуда.

Читайте такжеПовторит ли Порошенко судьбу ЯнуковичаНе буду вдаваться в творческо-менеджерские достижения Аласании - их по большому счёту нет. Независимо от стартовых условий и объемного бюджетного финансирования (впрочем, везде, где государство платит большие зарплаты топ-менеджерам успехов нет напрочь, но это другая тема). Важен только глупевший алгоритм его увольнения.

Закрытое заседание Наблюдательного совета по иной повестке дня. Предложение "с голоса" - утолить. Само увольнение без мотивации. Несколько дней раздумья над причинами спешки. И очередной вал истерических оправдательных заявлений базовых спикеров БПП.

Результат? Предсказуемый. Медийщики молниеносно реанимировали идею антиянуковичской платформы "Стоп цензура" на этот раз под названием Инициатива 34 (по статье Конституции, гарантирующей право на свободу слова). И это не просто ещё одно объединение оппонентов. Это уже принципиальное неприятие мягких форм корпоративного волюнтаризма и архаичных запретительных практик. И все это, несомненно, теперь более системно польётся на внешние площадки, превращая Порошенко точно в такого же нерукопожатного "антидемократа" для европейских партнёров.

Читайте такжеКак Медведчук бесцеремонно осадил ПорошенкоПочему так примитивно? Потому что паника и раздражение. Потому что ближайшее окружение не в состоянии думать и считать последствия. Да и вообще, не может ничего адекватного предложить, а всегда выбирает самое примитивность. Хотели убрать Аласанию? Юридически трудно было внимательно отследить, что и как? Плохие показатели. Неправильное расходование средств. Конфликты, а потом жёсткая и скрупулезно выстроенная процедура. Только - процедура. Нет же. Надо все сделать максимально отвратительно и демонстративно.

Кстати, вполне может статься, что из-за нехватки профи, точно также все будет с "правильным" подсчетом голосов - цинично, демонстративно и однозначно непризнаваемо.Так или иначе, но команда Петра Алексеевича явно умеет делать себе полноценных врагов на ровном месте. Не ситуативных, но мировозренческих. Тех, которых потом не перекупишь и не переубедишь.

Почему итог будет трагичным для правящей группы? Потому что они и дальше будут мобилизовать оппонентов. Потому что умеренные уйдут в тень, а спикерами останутся Геращенко, Луценко-жена и Гончаренко. А каждое их слово или действие будет максимально оскорбительным для всех.