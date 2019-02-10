Дело Гандзюк: в Херсоне главу облсовета Мангера исключили из Батькивщины

Мангер исключен из рядов Батькивщины / Фото: Facebook/Владислав Мангер

В Херсонской облорганизации Батькивщины 9 февраля заявили о решении считать Владислава Мангера исключенным из членов партии.

"Тем же решением Бюро рекомендовало Мангеру покинуть должность главы Херсонского областного совета", - сказано в заявлении пресс-службы Батькивщины.

Ранее Мангер заявлял о своем намерении покинуть должность из-за дела об убийстве активистки Екатерина Гандзюк, если соответствующее решение поддержат депутаты облсовета.

/ Фото: ba.org.ua

Такое решение Мангер принял после того, как отец погибшей активистки Виктор Гандзюк обвинил депутатов от Блока Петра Порошенко и Батькивщины в причастности к убийству его дочери.

Как сообщалось ранее, 21 января еще один подозреваемый в организации убийства Гандзюк, криминальный авторитет Алексей Левин (Москаленко) был объявлен в розыск.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой утром 31 июля в Херсоне. Ее немедленно госпитализировали в реанимацию Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. Оправиться от атаки Гандзюк так и не смогла, скончавшись 4 ноября 2018-го.